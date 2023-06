Quina de São João 2023: Como Jogar e Aumentar Suas Chances de Ganhar

A Quina de São João tem prêmio estimado em R$ 200 milhões. Crédito: Aldeota Digital

A Quina de São João 2023 está chegando e promete ser um dos maiores eventos das Loterias Caixa esse ano. O prêmio estimado é de R$ 200 milhões e não acumula, o que significa que se não houver vencedores na primeira faixa, o valor será dividido entre os acertadores da segunda faixa e assim por diante. O sorteio será realizado no dia 24 de junho e as apostas já podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país.



O que é a Quina de São João 2023

A Quina de São João é um concurso especial que acontece todos os anos no mês de junho, em comemoração às festas juninas. O prêmio é sempre muito aguardado pelos apostadores, pois além de ser um dos maiores do ano, não acumula, o que aumenta as chances de ganhar.

Em 2023, a Quina de São João será realizada no dia 24 de junho e o prêmio estimado é de R$ 200 milhões.

Como jogar na Quina de São João

Para participar da Quina de São João 2023, basta escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer para acertar. Quanto mais números acertar, maior será o prêmio. Além disso, é possível jogar em grupo, fazendo um bolão com amigos ou familiares. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, que será transmitido ao vivo pela televisão e pela internet.

Para garantir sua aposta na Quina de São João 2023, você pode ir a uma casa lotérica próxima, marcar as dezenas no volante especial do concurso, pagar e guardar o bilhete com cuidado.

Se desejar comodidade ou não tiver tempo para ir a uma casa lotérica, pode contar com o atendimento remoto da Loteria Aldeota, conhecida como Rei do Bolão.

A Loteria Aldeota é especializada em bolões de altas dezenas e é referência no Brasil para pagamento de prêmios. Com 17 anos de experiência, já pagaram quatro prêmios principais e milhares de quinas, quadras e outras premiações, totalizando mais de 128 milhões de reais.

Jogar por meio de bolões aumenta suas chances de ganhar, pois você divide o valor do jogo e do prêmio com outros apostadores. Assim, é possível apostar com mais dezenas sem gastar muito. Das 11 modalidades de jogos das Loterias Caixa, em nove você pode jogar através de bolões, bolões Lotofácil, Mega-Sena e muito mais..

Ao fazer uma aposta simples na Quina com cinco dezenas, sua chance de ganhar é de 1 em 24.040.016. No entanto, ao jogar com a aposta máxima de 15 dezenas, sua chance é de apenas 1 em 8.005 para ganhar o prêmio principal. Mas apostar com 15 dezenas sozinha custa R$ 7.507,50. Com o bolão da Loteria Aldeota, é possível participar de um bolão de 15 dezenas por apenas R$ 202,70 e dividir o prêmio com 50 apostadores.

Na Loteria Aldeota, também há bolões da Quina de São João com 9, 10, 11, 12, 13 e 15 dezenas, a partir de R$ 110,00. A Loteria Aldeota possui bolões que podem aumentar em mais de 30.000x suas chances de ganhar.

São mais de 100 opções de bolões oficiais Caixa disponíveis.

A Loteria Aldeota atende apostadores de todo o Brasil e oferece o serviço Delivery da Sorte, entregando o bolão no seu endereço (consulte a disponibilidade).

Confira os bolões Caixa e escolha o que mais lhe agrada. Com o Bolão CAIXA, você terá uma forma divertida e vantajosa de participar da Quina de São João. Boa sorte e que seus números sejam premiados!

Quando é o sorteio da Quina de São João 2023

O sorteio da Quina de São João 2023 acontecerá no dia 24 de junho. Este ano, o prêmio estimado é de R$ 200 milhões e não acumula. Isso significa que, se ninguém acertar as cinco dezenas sorteadas, o prêmio será dividido entre os acertadores da quadra (quatro números) e assim por diante.

O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube, a partir das 20h (horário de Brasília). Os apostadores podem acompanhar a transmissão e conferir os números sorteados para saber se foram os vencedores do prêmio milionário.

Para participar do sorteio, é necessário marcar o volante da Quina de São João 2023 em uma casa lotérica ou pelo site oficial das Loterias Caixa. O valor da aposta simples é a partir de R$ 2,50 e o apostador deve escolher de cinco a 15 números, dentre os 80 disponíveis no volante.

Como funciona o prêmio da Quina de São João 2023

A Quina de São João 2023 é um sorteio especial que acontece uma vez por ano, sempre no mês de junho. O prêmio é avaliado em R$ 200 milhões e não acumula, ou seja, se ninguém acertar as cinco dezenas sorteadas, o valor será dividido entre os acertadores da quadra (quatro números) e assim por diante.

Não acumula

Assim como a Mega da Virada, a Quina de São João não acumula. Isso significa que se ninguém acertar as cinco dezenas sorteadas, o prêmio será dividido entre os acertadores da quadra, ou seja, aqueles quem acertar quatro números. Se não houver acertadores na quadra, o prêmio será dividido entre os acertadores do terno (três números), e assim por diante.

Faixas de premiação

A Quina de São João tem 4 faixas de premiação, de acordo com o número de acertos. Quina(5 acertos), Quadra(4 acertos), Terno(3 acertos) e Duque (2 acertos).

Vale lembrar que os valores dos prêmios podem variar de acordo com a arrecadação do sorteio. Quanto mais pessoas apostarem na Quina de São João, maior será o valor do prêmio.

Agora que você já sabe como funciona o prêmio da Quina de São João 2023, não perca tempo e faça sua aposta. Quem sabe você não é um dos felizardos a levar para casa uma bolada de R$ 200 milhões?

Curiosidades sobre a Quina de São João

A Quina de São João é um dos maiores eventos de loteria do Brasil, realizado anualmente em comemoração às festas juninas. Aqui estão algumas curiosidades sobre essa loteria especial:

● A Quina de São João foi criada em 2011 como um sorteio especial da Quina. Desde então, ela se tornou um dos maiores eventos de loteria do Brasil, com um prêmio estimado de R$ 200 milhões em 2023.

● A Quina de São João não acumula, o que significa que o prêmio é pago integralmente para quem acertar os cinco números sorteados. Se não houver ganhadores na primeira faixa de premiação, o prêmio é dividido entre os acertadores da segunda faixa (quatro números) e assim por diante.

● O sorteio da Quina de São João é um evento especial, com transmissão ao vivo pela televisão e pela internet. Em 2023, o sorteio será realizado no dia 24 de junho.

Conclusão

A Quina de São João 2023 é um dos concursos mais aguardados do ano. Com um prêmio estimado em R$ 200 milhões, as apostas estão abertas em todas as lotéricas do país e também pela internet, através do portal Loterias Caixa e do aplicativo Loterias Caixa.

Para participar, basta escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. O preço da aposta simples é de R$ 2,50, mas também é possível jogar com mais números e aumentar as chances de ganhar.

Uma opção interessante para quem quer aumentar as chances de ganhar é o bolão, que permite a participação de várias pessoas em um mesmo jogo. A Loteria Aldeota possui bolões que podem aumentar em mais de 30.000x suas chances de ganhar.

Para jogar na Quina de São João 2023, é importante ficar atento às regras e aos prazos. O sorteio será realizado no dia 24 de junho e as apostas podem ser feitas até as 19h do mesmo dia.

Não se esqueça de conferir os números sorteados e guardar o recibo de aposta, que é o comprovante de que você participou do jogo. Em caso de ganho, é necessário apresentar o recibo e o comprovante de identidade com CPF para receber o prêmio.