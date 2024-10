ECONOMIA

Refinaria de Mataripe chega aos 74 anos em posição de protagonismo

Um dos principais ativos industriais do Brasil, operação gerida pela Acelen está entre as mais eficientes e sustentáveis do Nordeste



Estúdio Correio

Gabriela Cruz

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 03:52

A Refinaria de Mataripe segue liderando o setor, impactando a economia, o meio ambiente e a sociedade de forma significativa e duradoura Crédito: Divulgação/Acelen

A Refinaria de Mataripe, um dos maiores ativos industriais do Brasil, celebra 74 anos de operação com um marco de modernização e renovação. Desde que a Acelen assumiu sua gestão em 2021, a unidade tem se destacado não só pela excelência produtiva, mas também pelos avanços tecnológicos e socioambientais, consolidando-se como um modelo de referência na América Latina.

Com mais de R$ 2 bilhões investidos na recuperação de infraestrutura e automação, a refinaria, que responde por 14% da capacidade de refino do país e 42% do Nordeste, agora está entre as mais eficientes e sustentáveis da região. A modernização trouxe uma série de melhorias operacionais, desde a troca de equipamentos até a automação dos processos, que ampliaram a capacidade produtiva da refinaria. “Desde o início da nossa gestão, traçamos um plano que envolvia tornar a refinaria mais segura, sustentável e competitiva”, destaca Celso Ferreira, vice-presidente de Operação da Acelen.

"Nosso propósito é ser um agente da evolução do novo cenário brasileiro de energia, atuando sempre com excelência operacional e inovando com foco em um mundo mais sustentável" Celso Ferreira, vice-presidente de Operação da Acelen

Com esses investimentos, a produção da refinaria saltou de uma média de 207 mil barris diários em 2021 para os atuais 250 mil barris, além do lançamento de cinco novos produtos, como o diesel marítimo e solventes. O portfólio da Acelen agora conta com mais de 30 produtos, fortalecendo sua posição no mercado latino-americano e atingindo mais de 83 recordes de produção desde o início da nova gestão. “Continuaremos investindo em pesquisas, trocas de experiências, qualificação profissional e modernização das nossas estruturas, visamos alcançar alternativas energéticas mais eficientes para a sociedade e para o planeta”, ressalta Ferreira.

Impacto econômico e geração de empregos

Além dos avanços tecnológicos, a refinaria desempenha um papel crucial na economia baiana. Como a segunda maior exportadora do estado, a operação contribui com 17% do ICMS da Bahia e representa 10% do PIB local. A elevação na capacidade produtiva não só fortalece a competitividade da Bahia no mercado nacional e internacional de petróleo, mas também impulsiona o desenvolvimento regional.

Entre 2021 e 2024, a força de trabalho da refinaria cresceu 28%, sendo 15% das contratações provenientes de comunidades próximas, como Candeias e Madre de Deus. Esse compromisso com a valorização da mão de obra local tem sido um dos pilares da gestão da Acelen, que, além de gerar oportunidades de emprego, investe em programas de capacitação e desenvolvimento profissional.

Liderança em sustentabilidade e ESG

A Refinaria de Mataripe também se destaca pelo foco em práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança), que têm sido fundamentais na estratégia da Acelen para reduzir o impacto ambiental das operações e contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. Entre as principais conquistas está a redução de 26% no consumo de água, economizando 4,7 bilhões de litros entre dezembro de 2021 e agosto de 2024. Essa economia é equivalente ao consumo anual de uma cidade de 109 mil habitantes. Além disso, a refinaria reduziu em 46% as emissões de gases, 87% de enxofre e 30% na geração de resíduos em 2023. “A companhia é pioneira na pegada zero carbono na logística marítima, com neutralização de duas grandes cargas de petróleo da África”, acrescenta Marcelo Lyra, vice-presidente de Comunicação, Relações Institucionais e ESG da empresa.

A Refinaria de Mataripe também se destaca pelo foco em práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança) Crédito: Acelen/divulgação

Essas medidas fazem parte de um esforço contínuo da Acelen para garantir que suas operações estejam alinhadas com as melhores práticas globais de sustentabilidade. Além dos avanços na redução de emissões e consumo de recursos, a empresa está à frente no desenvolvimento de energias renováveis, com a criação da Acelen Renováveis. A unidade será responsável pela produção de biocombustíveis, como o combustível sustentável de aviação (SAF) e o diesel verde (HVO), a partir da macaúba, uma planta nativa do cerrado brasileiro. Também está em fase de desenvolvimento um complexo solar de 161MW no semiárido baiano, que atenderá parte da demanda energética da refinaria e contribuirá para suas metas de descarbonização.

Responsabilidade social e desenvolvimento comunitário

O impacto positivo da Acelen na Bahia não se limita ao âmbito ambiental. “Nas áreas social e educacional, já investimos mais de R$ 25 milhões em ações e projetos, como Rede de valor, Jovem Aprendiz, Acelen Acender, Jornada Jovem Acelen, Acelera OSC, Edital Acelera OSC e Adote uma Turma – OSID. Conseguimos alcançar mais de 30 mil pessoas, estreitar e fortalecer nosso relacionamento com as comunidades”, comemora Lyra. Foram criados Conselhos Comunitários em Candeias, Madre de Deus e São Francisco do Conde, promovendo um diálogo constante e uma escuta ativa das demandas locais.

Esses conselhos, formados por 83 conselheiros, têm sido fundamentais para fortalecer o relacionamento da empresa com as comunidades. Além dos projetos desenvolvidos, citados acima, ações de saúde, como mutirões ginecológicos e dermatológicos, e atividades de conscientização ambiental, como a limpeza de praias e manguezais, têm gerado um impacto direto na qualidade de vida dos moradores do entorno.

"A Acelen considera os aspectos ESG como valores-chave do negócio, contribuindo ainda mais para o desenvolvimento sustentável, social e econômico do país. Não é à toa que em quase três anos de gestão da Refinaria já reduziu consideravelmente seu impacto ambiental e ampliou sua atuação social na região" Marcelo Lyra, vice-presidente de Comunicação, Relações Institucionais e ESG da Acelen

O impacto positivo da Acelen na Bahia não se limita ao âmbito ambiental Crédito: Acelen/divulgação

Futuro promissor

Com suas mais de sete décadas de operação e uma trajetória marcada por inovação e responsabilidade socioambiental, a Refinaria de Mataripe está pronta para continuar sendo um dos principais players da indústria de energia no Brasil. Os próximos anos devem ser marcados por mais investimentos em pesquisa, desenvolvimento de novas tecnologias e ampliação do impacto positivo na sociedade e no meio ambiente.

"A refinaria é uma jovem de 74 anos. Estamos em nossa melhor forma, com uma estrutura modernizada e pronta para os desafios do futuro. Nosso objetivo é continuar acelerando com excelência, segurança e responsabilidade, unindo produtividade a um olhar sustentável" Luiz de Mendonça, CEO da Acelen