Saiba quais são os 4 elementos essenciais para enriquecer a formação das crianças na educação infantil

Escolas bilíngues da Gurilândia oferecem um ambiente de aprendizagem único, que combina inovação, excelência acadêmica e desenvolvimento emocional

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 06:17

Guri Pituba - Estrutura

A educação infantil vai além de ensinar letras e números; ela é a base para preparar cidadãos para os desafios de um mundo globalizado e em constante transformação. Com mais de 60 anos de tradição e excelência educacional em Salvador, a Gurilândia se destaca pela combinação de um currículo bilíngue imersivo, práticas pedagógicas inovadoras e foco em desenvolvimento sócio emocional, proporcionando uma formação integral e de alta qualidade para as crianças.>

Para garantir uma jornada completa na educação infantil, a Gurilândia investe em quatro pilares essenciais. Confira a seguir:>

Aprender brincando

A Gurilândia acredita que as crianças aprendem melhor quando estão engajadas em atividades lúdicas que estimulam a criatividade, a resolução de problemas e a colaboração. O currículo de Play Based Learning coloca a brincadeira no centro do aprendizado. Através de jogos e atividades dinâmicas, as crianças desenvolvem habilidades cognitivas, sociais e emocionais, ao mesmo tempo em que exploram o mundo ao seu redor. Essa abordagem permite que o aprendizado seja significativo, estimulante e natural, contribuindo para o desenvolvimento de competências essenciais para o futuro.>

Escrita inventiva

Outro pilar importante na abordagem pedagógica é o desenvolvimento da Early Literacy, ou escrita inventiva. A Gurilândia trabalha para que as crianças desenvolvam habilidades de leitura e escrita desde cedo, utilizando a criatividade e a expressão pessoal para formar palavras e frases. Ao estimular a escrita inventiva, as crianças não apenas aprimoram suas habilidades linguísticas, mas também expandem sua capacidade de pensar de forma criativa e resolver problemas. Esse foco na alfabetização precoce prepara os alunos para se comunicarem com clareza e confiança, seja no português ou no inglês.>

Inteligência emocional e convivência ética

Na Gurilândia, as emoções são tão importantes quanto o conhecimento acadêmico. Por isso, o Programa LIV (Inteligência de Vida) foi implementado para desenvolver as competências socioemocionais dos alunos, ajudando-os a entender suas próprias emoções, a lidar com desafios e a se relacionar de forma ética com os outros. >

Desde a Educação Infantil, as crianças vivenciam o LIV, aprendendo sobre empatia, autoconhecimento, autorregulação emocional e convivência ética. Este aprendizado ajuda a construir um ambiente seguro e acolhedor, proporcionando um ambiente escolar onde os alunos se sentem seguros para falar e serem ouvidos. Ao integrar a inteligência emocional ao currículo, a Gurilândia forma alunos que são não apenas intelectualmente preparados, mas também emocionalmente equilibrados, aptos a enfrentar os desafios da vida com resiliência e compreensão.>

Aprender com música é mais divertido

Ambiente de aprendizado enriquecedor

O espaço físico e a forma como ele é utilizado impactam diretamente o processo de aprendizagem. As salas de aula das escolas Gurilândia, áreas de recreação e outros ambientes são cuidadosamente planejados para incentivar a exploração, a curiosidade e o pensamento crítico. Além disso, as crianças têm acesso a uma variedade de recursos e materiais que promovem o aprendizado interativo e dinâmico, desde atividades artísticas e esportivas até o uso de tecnologia de ponta. Cada espaço na escola é pensado para favorecer a autonomia, a criatividade e a colaboração, estimulando os alunos a se desafiarem e a explorarem novos conhecimentos.>

Campus Gurilândia Federação

Campus Gurilândia Pituba

Na Guri, a diversão faz parte do aprendizado

Instalações excepcionais

Com instalações totalmente equipadas para apoiar a jornada de aprendizagem de cada criança, os campus da Federação e da Pituba contam com mais de 4.000 metros quadrados cercado por extensas áreas verdes e mais 2.000 metros quadrados de espaço recreativo.>

Salas de aulas modernas, equipadas e interativas

Para além dos elementos que enriquecem a formação das crianças na educação infantil, o esporte e a arte também ocupam um papel fundamental na abordagem educacional. Os alunos são estimulados a desenvolver o interesse pela atividade física e pelas artes visuais e cênicas, desde a infância. >

Sobre a Gurilândia Schools

A Gurilândia Schools, composta por unidades da Gurilândia e outras duas unidades da Land School, é uma instituição integral e bilíngue de excelência em Salvador. Com 60 anos de história na capital baiana, a Gurilândia educa os alunos do Ensino Infantil até o Ensino Fundamental. A escola oferece um currículo integrado que combina os melhores elementos do sistema educacional nacional e internacional, incluindo os programas do International Baccalaureate (IB), exclusivos no Nordeste do Brasil. Em 2022, a Gurilândia Schools passou a integrar o Inspired Education Group, grupo global líder de escolas premium que oferece educação de classe mundial para mais de 85.000 alunos em mais de 110 escolas ao redor do mundo.>

Gurilândia Pituba: Av. Miguel Navarro y Canizares, no 11, Pituba>

Gurilândia Federação: Av. Cardeal da Silva, 1451 - Federação>