MATRÍCULAS ABERTAS

SESI investe em educação mais prática e atrativa

SESI abrirá processo de matrículas para 2025 no próximo dia 14, através do site www.escolasesiba.com.br

M Márcia Luz

Estúdio Correio

Publicado em 30 de setembro de 2024 às 11:03

Escola SESI possui hoje 12 unidades em diferentes regiões da Bahia e deverá abrir uma outra na Região Metropolitana de Salvador Crédito: Divulgação.

Por meio de novas metodologias de ensino, pautadas no conceito STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics), a rede de Escola SESI desempenha um papel de agente de transformação da realidade para milhares de jovens, sobretudo no interior, onde estão instaladas suas 12 unidades, distribuídas pelas principais regiões da Bahia. Em breve será implantada mais uma unidade na Região Metropolitana de Salvador.

A rede já atende 10 mil alunos, matriculados nos ensinos fundamental 2 e médio. Para 2025, o processo de matrícula será aberto pelo site www.escolasesiba.com.br, no próxima dia 14 de outubro. Além das informações sobre matrícula, lá também poderá ser vista a proposta pedagógica e feito o agendamento de visitas às escolas.

A grande procura pela rede é justificada pelo uso da metodologia que promove em seus alunos competências e habilidades para o século XXI, com ênfase no desenvolvimento de pensamento crítico, solução de problemas, criatividade, inovação, comunicação e colaboração. “Nessas escolas a gente fez o investimento em estrutura física e tecnológica, pensando em ambientes de aprendizagem que possam dar para o estudante mais protagonismo e mais condições de aprender, a partir de uma relação com o conhecimento que seja mais prática e também mais atrativa”, ressalta Cléssia Lobo, superintendente de Educação e Cultura do SESI Bahia.

Para proporcionar este cenário prático e transformador, o SESI utiliza diferentes projetos de inovação científica e de robótica educacional, aliados à filosofia STEAM, que já é baseada na Base Nacional Comum Curricular. “Nossos estudantes escolhem os itinerários integrados de área de conhecimento e educação profissional. Se for interesse deles, já têm a preparação também para o mundo do trabalho”, destaca a educadora.

Cléssia frisa, ainda, que o currículo, as práticas da escola e a preparação do professor têm ficado cada vez mais atualizados e adequados às novas demandas do mundo moderno. Prova disso é que para 2025, o diferencial da rede será o uso de Inteligência Artificial, como uma ferramenta para o professor ganhar tempo naquele trabalho mais burocrático. A ideia é que ele tenha mais condições e tempo para mediar a aprendizagem do estudante, que cada vez mais precisa do suporte do professor.

É muito comum que hoje jovens cheguem à escola com mais capacidade digital, mas sem maturidade para lidar com ela. Por isso precisam do suporte para entenderem fontes de pesquisa, identificar dados verídicos, baseados na ciência e não apenas em senso comum. “Eles sabem usar as ferramentas tecnológicas, mas isso não quer dizer que fazem o melhor aproveitamento dessas ferramentas para aprendizagem deles”, comenta a superintende.

Desta forma, a capacitação para o professor vai além de saber usar as tecnologias, mas considera a aquisição da habilidade de desenvolver no estudante a capacidade de auto gerenciar o conhecimento e de validar esse autoconhecimento.

“O grande desafio é trazer para a escola - mais do que o aparato tecnológico - a capacidade do estudante e do professor entenderem que esse aparato deve estar a serviço da aprendizagem, da construção, do processo de desenvolvimento, de solução de problemas reais e que cada vez mais a tecnologia esteja atrelada à uma vida melhor para reduzir desigualdades”, diz.

Cléssia Lobo, superintendente de Educação e Cultura do SESI Bahia Crédito: Divulgação