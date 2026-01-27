SAÚDE

Verão e puerpério: como o calor pode colocar mãe e bebê em risco

Entenda por que o calor aumenta os riscos no pós-parto e quais cuidados são essenciais para proteger a saúde da mãe e do recém-nascido

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 05:00

Quando o puerpério acontece durante o verão, os desafios se multiplicam Crédito: Freepik

O puerpério é um dos períodos mais sensíveis da vida de uma mulher e de um bebê. São semanas de adaptação física, emocional e hormonal, que exigem observação constante.

Quando esse período acontece durante o verão, os desafios se multiplicam — e muitos deles passam despercebidos.

Recém-nascidos ainda não conseguem regular adequadamente a temperatura corporal, perdem líquidos com facilidade e dependem totalmente do adulto para proteção térmica, alimentação e conforto. Pequenos erros, comuns na rotina do dia a dia, podem evoluir rapidamente para quadros de desidratação, infecções, exaustão térmica e dificuldades respiratórias.

O recém-nascido é extremamente sensível ao ambiente. No verão, sinais sutis podem indicar algo sério. O olhar atento da família é decisivo Dra. Diana Serra, médica

Por que o recém-nascido sofre mais no calor?

• O sistema de regulação térmica ainda é imaturo

• A perda de líquidos acontece rapidamente

• A exposição ao calor favorece assaduras, infecções de pele e desconforto

• O choro pode ser o único sinal de sofrimento Além disso, mães no puerpério também enfrentam:

• Maior risco de desidratação

• Queda de pressão

• Cansaço extremo

• Alterações emocionais intensificadas pelo calor e privação de sono

Sinais de alerta no recém-nascido (NUNCA ignorar)

• Febre (em recém-nascido, febre é sempre emergência)

• Choro persistente, agudo ou diferente do habitual

• Sonolência excessiva ou dificuldade para despertar

• Recusa alimentar ou dificuldade para mamar

• Respiração rápida ou com esforço

• Pouca urina (fraldas secas por muitas horas)

Cuidados práticos que fazem a diferença

• Mantenha o ambiente arejado, sem vento direto

• Evite locais fechados e abafados

• Use roupas leves, claras e de algodão

• Evite excesso de camadas de roupa

• Banhos podem ser mais frequentes, com água morna

• Nunca cubra carrinho ou berço com panos grossos

• Amamente em livre demanda — o bebê pode precisar mamar mais vezes

Pais nunca tiram férias

Mesmo quando a casa está cheia ou a rotina parece mais leve, o cuidado com o recém-nascido é contínuo.

“No puerpério, observar o bebê é tão importante quanto qualquer consulta médica”, reforça a Dra. Diana.

Quando acionar atendimento emergencial

• Febre

• Prostração intensa

• Dificuldade respiratória

• Recusa alimentar persistente

