Verão e puerpério: como o calor pode colocar mãe e bebê em risco

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 05:00
O puerpério é um dos períodos mais sensíveis da vida de uma mulher e de um bebê. São semanas de adaptação física, emocional e hormonal, que exigem observação constante.
Quando esse período acontece durante o verão, os desafios se multiplicam — e muitos deles passam despercebidos.
Recém-nascidos ainda não conseguem regular adequadamente a temperatura corporal, perdem líquidos com facilidade e dependem totalmente do adulto para proteção térmica, alimentação e conforto. Pequenos erros, comuns na rotina do dia a dia, podem evoluir rapidamente para quadros de desidratação, infecções, exaustão térmica e dificuldades respiratórias.
Verão e puerpério
Dra. Diana Serra,médica
• O sistema de regulação térmica ainda é imaturo
• A perda de líquidos acontece rapidamente
• A exposição ao calor favorece assaduras, infecções de pele e desconforto
• O choro pode ser o único sinal de sofrimento Além disso, mães no puerpério também enfrentam:
• Maior risco de desidratação
• Queda de pressão
• Cansaço extremo
• Alterações emocionais intensificadas pelo calor e privação de sono
• Febre (em recém-nascido, febre é sempre emergência)
• Choro persistente, agudo ou diferente do habitual
• Sonolência excessiva ou dificuldade para despertar
• Recusa alimentar ou dificuldade para mamar
• Respiração rápida ou com esforço
• Pouca urina (fraldas secas por muitas horas)
• Mantenha o ambiente arejado, sem vento direto
• Evite locais fechados e abafados
• Use roupas leves, claras e de algodão
• Evite excesso de camadas de roupa
• Banhos podem ser mais frequentes, com água morna
• Nunca cubra carrinho ou berço com panos grossos
• Amamente em livre demanda — o bebê pode precisar mamar mais vezes
Mesmo quando a casa está cheia ou a rotina parece mais leve, o cuidado com o recém-nascido é contínuo.
“No puerpério, observar o bebê é tão importante quanto qualquer consulta médica”, reforça a Dra. Diana.
Quando acionar atendimento emergencial
• Febre
• Prostração intensa
• Dificuldade respiratória
• Recusa alimentar persistente
Vitalmed – Associados: 2202-8888 | 3450-8888
Associe-se à Vitalmed: 2202-8686
SAMU: 192 | Bombeiros: 193
