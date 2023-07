Viagem no tempo: Fera Palace é um pedaço da Salvador dos anos 1930

Lobby do Fera Palace Hotel. Crédito: divulgação

Por trás das portas de ferro maciço que marcam a entrada do edifício em arquitetura Art Decó localizado no número 20 da Rua Chile, no Centro de Salvador, há quem diga que existe um acesso para uma viagem no tempo, em um passado no qual nomes como Carmem Miranda, Orson Welles e Pablo Neruda circulavam por seus corredores e descansavam em seus quartos. Hoje, seis anos após ser inaugurado no icônico imóvel construído cerca de 90 anos atrás, o Fera Palace Hotel mantém a áurea glamorosa do lugar, ao mesmo tempo em que se firmou com referência em hospitalidade na capital baiana, recebendo personalidades como a ativista paquistanesa laureada com um prêmio Nobel, Malala Yousafzai, a supermodelo Alessandra Ambrósio e o ator Lázaro Ramos.

Construído em 1934 pelo comendador Martins Catharino, o Hotel Palace foi inspirado no Flatiron Building, de Nova York, um ícone do movimento Art Decó, que à época era sinônimo modernidade. De acordo com o historiador Rafael Dantas, o Palace chegou com o papel de romper com a arquitetura vigente na capital baiana. “Na década de 1930, Salvador passa por várias transformações na sua arquitetura com a reforma do Elevador Lacerda e a construção de edifícios como o da Imprensa Oficial, na Praça Municipal”, explica. “O Palace é construído nessa época para trazer a Salvador uma estrutura inédita de hotel de luxo com sua arquitetura, que era símbolo do que havia de mais atual no mundo”, diz.

Palace Hotel na década de 1940. Crédito: Acervo/Rafael Dantas

A Rua Chile dos anos 30 era a principal via de Salvador. Local onde as pessoas passeavam trajando a moda da época, visitando boutiques e frequentando cafés e restaurantes. A partir da sua inauguração, em 1934, o Palace passa a desempenhar um importante papel na vida social da região. “Nessa época era comum socializar nas dependências de hotéis e o restaurante do Palace era um importante ponto de encontro. O seu cassino foi imortalizado no clássico ‘Dona Flor e Seus Dois Maridos’, livro de Jorge Amado”, diz Rafael.

Segundo o Fundador e CEO da Fera Investimentos, Antonio Mazzafera, desde que a operação iniciou em 2017, não faltam depoimentos de hóspedes que também estiveram no antigo Palace e relembram momentos da era de ouro de outrora no atual ambiente restaurado, já que características do glamour que ornavam as instalações foram o ponto central do projeto desenvolvido pelo arquiteto dinamarquês Adam Kurdahl.

Antonio Mazzafera, Fundador e CEO da Fera Investimentos. Crédito: Divulgação

Fachada Fera Palace Hotel. Crédito: Divulgação

Restauração

A reforma do Fera Palace garantiu a recuperação total dos pisos originais de taco de madeira e mármore. Elementos como louças, metais e luminárias mantiveram todo o charme e inspiração do estilo da época. A recepção conta com um imponente lustre Art Déco de 1,70m de altura.

Tower Suíte, principal acomodação do hotel. Crédito: Divulgação

O antigo salão do Cassino foi transformado em salão de festas, com pé direito de seis metros de altura e capacidade para 300 pessoas. O hotel possui ainda cinco salas multiuso para reuniões e conferências. Os quartos ganharam móveis com forte identidade baiana através do uso de materiais regionais, como linho nas cortinas, sisal nos tapetes e algodão para o enxoval, criando uma experiência autêntica para quem o visita.

“Em meio a toda essa decoração que remete ao passado glamouroso, trouxemos essa alegria daqui através das esculturas da artista plástica baiana Nadia Taquary e as fotos do também baiano Akira Cravo”, diz Mazzafera. “Também procuramos privilegiar a iluminação que temos tão forte aqui na Bahia, fazendo o melhor aproveitamento da luz natural no projeto”, completa.

Para o historiador Rafael Dantas, a obra do Palace é uma referência de retrofit (restauração) e uma grande contribuição com a memória arquitetônica da Bahia.

Transformação

Desde sua abertura, o Fera Palace tornou-se referência não só para visitantes, como também para quem vive em Salvador. Um dos pontos de encontro é o restaurante Omí, comandado pelos renomados chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, do Grupo Origem. Destaque também para o Fera Rooftop, o mais novo restaurante do hotel inaugurado este ano. Localizado à beira da piscina com vista total para a Baía de Todos os Santos, o espaço também é comandado pelos chefs Fabrício e Lisiane e opera com menu degustação. O Fera Rooftop é uma das grandes novidades no circuito gastronômico de Salvador e está sempre com lotação completa desde o seu lançamento. O bar na cobertura também costuma reunir hóspedes, que podem apreciar a vista espetacular para o Forte de São Marcelo, Mercado Modelo, Ilha de Itaparica e Península de Itapagipe.

Rooftop Fera Palace Hotel. Crédito: divulgação