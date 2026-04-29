Bahia X Palmeiras: Veja quanto custa os ingressos para embate na Fonte Nova

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Nauan Sacramento
Publicado em 29 de abril de 2026 às 18:42
O Bahia iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Palmeiras pela Série A1 do Brasileiro Feminino, que ocorre neste sábado (2), às 16h, na Arena Fonte Nova. As entradas estão disponíveis pela plataforma Ingresse e o acesso ao estádio será feito exclusivamente via reconhecimento facial.
Os ingressos possuem preço único de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) para ambas as torcidas. Sócios do Esquadrão têm direito ao valor de meia-entrada (R$ 10) para acompanhar a partida em Salvador.
As "Mulheres de Aço" ocupam a quarta posição com 15 pontos e buscam recuperação após derrota para o Grêmio. O confronto é direto pelas primeiras colocações, já que o Palmeiras é o vice-líder da competição, com 17 pontos.