FUTEBOL

Bahia X Palmeiras: Veja quanto custa os ingressos para embate na Fonte Nova

Duelo protagonizado pelas "Mulheres de Aço" marca briga pelas primeiras posições da tabela do G-4 feminino

Nauan Sacramento

Publicado em 29 de abril de 2026 às 18:42

Arena Fonte Nova Crédito: Reprodução/ Potência Drones

O Bahia iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Palmeiras pela Série A1 do Brasileiro Feminino, que ocorre neste sábado (2), às 16h, na Arena Fonte Nova. As entradas estão disponíveis pela plataforma Ingresse e o acesso ao estádio será feito exclusivamente via reconhecimento facial.

Os ingressos possuem preço único de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) para ambas as torcidas. Sócios do Esquadrão têm direito ao valor de meia-entrada (R$ 10) para acompanhar a partida em Salvador.