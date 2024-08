SEGURANÇA

1º Encontro das Comandantes da Ronda Maria da Penha será realizado em Salvador

Haverá evento também em Lauro de Freitas

Da Redação

Publicado em 24 de agosto de 2024 às 19:39

São 22 comandantes no interior da Bahia Crédito: PMBA

Um evento realizado pela Polícia Militar vai reunir as comandantes da Ronda Maria da Penha em Salvador e em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana, nesta segunda (26) e terça-feira (27), respectivamente. A corporação explicou que o objetivo do encontro é trocar experiências, fortalecer as ações institucionais de enfrentamento à violência doméstica e familiar, e alinhar procedimentos operacionais.

A iniciativa é do Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher (BPPM), o evento foi batizado de 1º Encontro das Comandantes da Ronda Maria da Penha e faz parte do Agosto Lilás, campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

A Polícia Militar informou que as 22 comandantes da Ronda no interior participarão de palestras no Quartel do Comando Geral, no Largo dos Aflitos, onde será iniciada a jornada de atividades, além de visitas guiadas à Casa da Mulher Brasileira, no Caminho das Árvores, importante local de acolhimento às vítimas de violência, e à sede do BPPM, em Lauro de Freitas.