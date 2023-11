1 kg de crack é apreendido no Terminal Rodoviário de Juazeiro

1 kg de crack foi apreendido em uma empresa de transporte rodoviário em Juazeiro. Uma equipe de Policiais militares de Pernambuco foi até a rodoviária e encontraram uma encomenda no balcão de uma empresa de transportes.



A apreensão aconteceu em uma ação da 7ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Juazeiro) com apoio da 6ª DTE, de Itabuna, e do Batalhão Integrado Especializado da Polícia Militar (Biesp) de Pernambuco.



O canil do Biesp foi acionado e um K9, cachorro especializado em identificação de entorpecentes, encontrou a droga. O material foi encaminhado para perícia e um inquérito policial foi instaurado para investigar a autoria do crime de tráfico.