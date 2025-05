NBA

New York Knicks x Indiana Pacers: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Segunda partida da decisão da Conferência Leste acontece nesta sexta, às 21h30, no Madison Square Garden

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de maio de 2025 às 18:00

Madison Square Garden Crédito: Shutterstock

New York Knicks e Indiana Pacers se enfrentam nesta sexta-feira (23 de maio), às 21h (de Brasília), no Madison Square Garden, em Nova York, pelo Jogo 2 das finais da Conferência Leste da NBA 2024/25. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Knicks x Pacers ao vivo

A partida entre New York Knicks e Indiana Pacers terá transmissão ao vivo pelo Amazon Prime Video e pelo NBA League Pass. >

New York Knicks

O Knicks tenta se recuperar após a derrota no Jogo 1, quando desperdiçou uma vantagem de 14 pontos nos minutos finais do tempo regulamentar e acabou perdendo por 138 a 135 na prorrogação. Jalen Brunson foi o destaque da equipe, com 43 pontos, seguido por Karl-Anthony Towns, que anotou 35 pontos e 12 rebotes. A equipe precisa corrigir erros defensivos e melhorar o aproveitamento nos lances livres. >

Indiana Pacers

O Pacers chega embalado pela virada histórica no Jogo 1. Aaron Nesmith brilhou no quarto período com 22 de seus 30 pontos e cinco bolas de três nos minutos finais, enquanto Tyrese Haliburton empatou o jogo no estouro do cronômetro com um arremesso espetacular. A equipe busca manter o ímpeto e roubar mais um jogo fora de casa. >

Ficha do Jogo

Jogo: New York Knicks x Indiana Pacers >

Campeonato: NBA 2024/25 – Finais da Conferência Leste>

Rodada: Jogo 2>

Data: Sexta-feira, 23 de maio de 2025>

Horário: 21h (de Brasília)>

Local: Madison Square Garden, Nova York – EUA>

Onde assistir: Amazon Prime Video e NBA League Pass>

Calendário da série entre Knicks x Pacers

Jogo 1: Knicks 135 x 138 Pacers

>

Jogo 2: Knicks x Pacers - 23/05, 21h (de Brasília)>

Jogo 3: Pacers x Knicks - 25/05, 21h (de Brasília)>

Jogo 4: Pacers x Knicks - 27/05, 21h (de Brasília)>

Jogo 5: Knicks x Pacers - 29/05, 21h (de Brasília) - se necessário>

Jogo 6: Pacers x Knicks - 31/05, 21h (de Brasília) - se necessário>