1ª Semana Baiana de Extensão e Cultura chega ao fim nesta sexta-feira (8)

Atualmente as duas instituições baianas mais bem colocadas no Ranking de Universidades Empreendedoras de 2023 estão realizando de forma conjunta a 1ª Semana Baiana de Extensão e Cultura (Semex). A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) ficaram na 33ª e na 45ª posição na lista, respectivamente, de 108 universidades avaliadas pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior).



O objetivo principal da Semex é promover a integração entre as instituições de ensino da Bahia, e estender essa conexão à comunidade baiana. Extensão e cultura foram pontos avaliados na pesquisa.

Durante o evento, estão sendo realizadas atividades como palestras, mesas-redondas, workshops e apresentações culturais, que exploram temas relacionados à extensão universitária e à cultura. As ações ocorrem em Itabuna, Ilhéus, Teixeira de Freitas e Porto Seguro e, em alguns momentos, com transmissão ao vivo.

Estão sendo realizados quatro eventos. O III Fórum Aberto de Cultura da UFSB tem o propósito de ampliar a formação e consolidação dos eixos do Plano e Política de Cultura da universidade, e a mobilização e diálogo interdisciplinar e transversal. Já a I Feira de Extensão da Uesc tem por objetivo o compartilhamento de ideias inovadoras articuladas com a extensão, o ensino e a pesquisa, e participação de artesãos e produtores locais.

O V Congresso de Extensão da UFSB busca a ampliação do conhecimento extensionista, com troca de experiências e debates sobre o impacto da extensão no contexto universitário e territórios de abrangência. Há palestras, mesas redondas, oficinas e divulgação de resultados.

Já a I Conferência Baiana da Inserção Curricular da Extensão é o encontro de Pró-Reitores de Extensão, gestores e coordenadores de cursos e de ações das Instituições Públicas de Ensino Superior baianas com o propósito de partilhar experiências e debater resultados prévios do processo da inserção curricular da extensão, seus principais problemas e obstáculos enfrentados no trâmite. A Semex será encerrada nesta sexta-feira (8).

Confira as instituições baianas mais bem colocadas no ranking:

• Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) - 33ª posição

• Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) - 45ª posição

• Universidade Federal da Bahia (Ufba) - 55ª posição

• Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) - 57ª posição

• Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB)- 63ª posição

• Universidade Estadual de Feira de Santana (Uesf) - 85ª posição