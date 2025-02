25 ANOS ATRÁS

10 cervejas, acarajé e Big Big de troco: o que R$ 10 comprava em Salvador em 2000

Os acarajés da Cira ou Dinha saíam por R$ 0,50 e R$ 1,50, sem e com camarão

Imagine sair de casa com R$ 10 no bolso para encontrar a morena em Salvador. Pagar o ônibus; dar uma parada na baiana para alimentar o mozão com uma acarajé; comprar 10 latinhas de cerveja no mercado e, ao chegar em casa, ainda estar com R$ 1,40 no bolso? Esse rolé era possível nos anos 2000. >