INFLAÇÃO NA AREIA

Porto da Barra tem lata de cerveja vendida por R$ 22 e roska por até R$ 70

Levantamento foi feito na manhã desta terça-feira (4)

Millena Marques

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 14:37

Heineken no Porto da Barra Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Efeito verão ou limitação dos kits? Não há um consenso entre barraqueiros e banhistas, mas o fato é que a lata da Heineken de 350 mL é vendida por até R$ 22 no Porto da Barra. A mais barata é vendida por R$ 10, na barraca do Beto Oi, próximo ao Forte de Santa Maria. Já a roska oscila entre R$ 25 e R$ 70. Os valores foram notificados em levantamento feito pelo CORREIO na manhã desta terça-feira (4). >

Duas banhistas, que preferiram não se identificar, informaram que os preços oscilam drasticamente quando percebem que os clientes são turistas. Segundo ela, os valores são mais caros nas barracas próximas ao Forte São Diogo. “É para lá que eles cobram mais caro. Se uma roska aqui é R$ 25, eles chegam a cobrar até R$ 70. Se a pessoa não for daqui, então, ainda cobram mais caro”, diz. >

Uma permissionária, que também optou pelo anonimato, afirmou que os preços são mais caros nas cooperativas. Essas barracas, na verdade, são conduzidas por até quatro permissionários, que, segundo a barraqueira, aumentam os valores conforme o público. “Se for turista, eles exploram mesmo. A Heinecken, por exemplo, sai até R$ 20, R$ 22”, diz. Na barraca dela, a mesma cerveja é vendida por R$ 12, assim como a Amstel, Brahma e Antártica. As roskas variam entre R$ 25 e R$ 40, a depender do número de pedidas e do tipo de vodka utilizada. Com a Smirnoff, a bebida é mais cara. >

Na barraca do Beto Oi, a lata de Heineken de 350 mL é a mais barata do Porto: custa R$ 10. Segundo Gilmar Freitas, 61anos, um dos funcionários da unidade, somente os preços dos kits foram elevados. "As cadeiras eram alugadas por R$ 7 e passou para R$ 10 por causa da redução dos equipamentos. Os sombreiros, no entanto, continuam no preço que era antes, R$20", diz Gilmar. Cerveja, água (R$ 4) e água de coco (R$ 6) continuam no mesmo valor. No geral, o preço da Heineken custa R$ 12, enquanto a água varia entre R$ 4 e R$ 8.>

Alguns turistas destacaram que os preços dos produtos mais que dobram no Porto da Barra em comparação com outras praias de Salvador. O vendedor paulista Lucas Siqueira está na capital baiana pela segunda vez. Na segunda-feira (3), ele desembolsou R$ 7 por uma água de coco na praia do Museu Arte Moderna da Bahia (MAM), conhecida como ‘Prainha do MAM’. No Porto, o valor pelo produto é R$ 8 mais caro – R$ 15. >

Os valores da cerveja oscilam 66% de uma praia para outra. “Também notamos uma diferença nos preços da cerveja. Estávamos consumindo long neck (Heinecken) de R$ 12 na prainha do MAM, aqui (Porto) está R$ 20”, conta Lucas. >