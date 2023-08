100% dos municípios baianos ficaram sem energia durante apagão

Todos os municípios baianos atendidos pela Neoenergia Coelba tiveram o fornecimento de energia interrompido na manhã desta terça-feira (15). O apagão atingiu ainda os estados do Nordeste, do Norte e parte do Sudeste.



A concessionária administra 415 municípios, das 417 cidades da Bahia. As informações são da TV Bahia.



A Neoenergia Coelba tem uma área de concessão de 563 mil quilômetros quadrados, com mais de 6 milhões de clientes - o equivalente a mais de 15 milhões de habitantes.