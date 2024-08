CRIME

12 pessoas são indiciadas por fraudes de R$ 61 mil com cartões clonados em Conquista

Doze pessoas foram indiciadas por estelionato, receptação simples, receptação qualificada e associação criminosa em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, nesta quinta-feira (22). A Polícia Civil da Bahia concluiu as investigações de 14 inquéritos relacionados a utilização de fraudes na compra de eletroeletrônicos e outros itens em uma loja de departamentos do município.