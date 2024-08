RMS

Mais uma creche para 188 crianças em tempo integral é inaugurada em Camaçari

A inauguração faz parte de um pacote de seis novas creches na cidade

Da Redação

Publicado em 22 de agosto de 2024 às 15:07

Creche em Camaçari foi inaugurada Crédito: Marina Silva/CORREIO

Uma semana após a inauguração da Creche Municipal Pedro Florentino Bomfim, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, uma nova unidade destinada para crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses foi entregue à cidade nesta quinta-feira (22). A Creche Municipal Professora Eunice Pereira dos Santos fica na Avenida Industrial Urbana, no bairro Ponto Certo, e tem capacidade para receber até 188 crianças em tempo integral.

Uma cerimônia de inauguração aconteceu neste manhã, às 9h, com presença do prefeito Elinaldo Araújo e outras autoridades municipais, além de lideranças da comunidade.

Nova creche inaugurada em Camaçari 1 de 6

“É a terceira creche desse modelo que nós estamos entregando, com capacidade para atender 188 crianças em tempo integral. Estamos fortalecendo a educação infantil, porque além dessas três, temos outras três em obras. Todas as nossas crianças também são assistidas com fardamento completo, kit com material escolar e material pedagógico. Até o dia 31 dezembro eu sou prefeito, e até o dia 31 de dezembro estaremos trabalhando e entregando obras", diz o prefeito. "Esse equipamento, além de fortalecer a educação infantil, é também, ao mesmo tempo, um apoio importante às famílias, principalmente às mães, que agora vão ter tempo para trabalhar enquanto seus filhos estão seguros e se desenvolvendo num local apropriado, com profissionais qualificados e cinco refeições por dia”, acrescenta.

O espaço é de cerca de 2.200 metros quadrados (m²), incluindo dez salas de aula, salas multiuso, áreas destinadas aos professores, direção e secretaria, playground, sanitários infantis e acessíveis, área de amamentação, lactário, almoxarifado, copa e refeitório.

A inauguração faz parte de um pacote de seis novas creches que a administração municipal está entregando à população. Entre as unidades já abertas estão a Creche Linaldo da Silva, no Jardim Limoeiro, inaugurada em 2022, e a Creche Municipal Pedro Florentino Bomfim, em Catu de Abrantes, recém-inaugurada. As demais unidades estão em fase avançada de construção nos bairros Verdes Horizontes, Novo Horizonte e no Residencial Parque São Vicente, no Lama Preta.

A secretária da Educação, Neurilene Martins Crédito: Marina SIlva/CORREIO

A secretária da Educação, Neurilene Martins, destacou os avanços na rede pública municipal da cidade, lembrando que na última terça foi celebrada a implementação do Sistema Próprio de Ensino de Camaçari, com a entrega de diversas inovações pedagógicas feitas sob medida para os estudantes do município. “Paralelamente à entrega da Creche Linaldo, em 2022, Creche Pedro Florentino, na semana passada, e da Creche Eunice Pereira, hoje, além de mais três que estão em obras, a qualificação da oferta da educação também vai se materializando através de outras ações, a exemplo da implementação do Sistema Próprio de Ensino”, afirmou, fazendo referência ao projeto que, em Camaçari, tem o apoio do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF).

Inaraci Mascarenhas, gestora da Creche Professora Eunice Pereira, contou que o nome da creche vem de uma liderança comunitária muito atuante no bairro. "Pessoa que fez muitos atendimentos sociais e educacionais. Hoje estamos felizes com a visita dos familiares, a professora não está mais entre nós, mas a visita de seus familiares fez trazer a memória dessa grande mulher", disse. "A creche pretende tratar como pilar educacional as bases humanitárias, de inclusão, de diversidade, como professora Eunice nos incentivou a lidar e ministrar com a educação", finaliza.