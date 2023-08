14ª fase da Operação Lesa Pátria cumpre mandados na Bahia e outros estados

A Polícia Federal deflagrou a 14ª fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que incitaram, participaram e fomentaram os fatos ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília. Estão sendo cumpridos, nesta quinta-feira (17), 10 mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Os mandados são cumpridos nos estados da Bahia, Goiás, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal. Segundo a PF, os alvos desta fase são suspeitos de terem fomentado o movimento violento chamado de “Festa da Selma”, que era, em verdade, codinome previamente utilizado para se referir às invasões.

Na Bahia, está previsto o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. A PF não divulgou em qual cidade a operação ocorre no estado.

Segundo a PF, as investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.