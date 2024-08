COMBATE AO CRIME

16 armas são apreendidas por dia na Bahia, mas saber origem delas ainda é desafio

Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), nesta segunda-feira (19), durante coletiva de imprensa no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O secretário Marcelo Werner, titular da pasta, celebrou as apreensões, mas admitiu que é preciso intensificar as ações para descobrir como as armas chegam aos criminosos. Neste mês, a Polícia Civil inaugurou a Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) com esse objetivo.