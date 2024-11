MATRIZ AFRICANA

20 Anos de Resistência: caminhada contra a violência religiosa toma as ruas de Salvador

O evento teve início às 14h na Praça Mãe Runhó, no fim de linha do bairro

Lideranças e adeptos das religiões de matriz africana tingiram as ruas de branco durante a 20ª Caminhada pelo Fim da Violência e do Ódio Religioso e pela Paz, realizada nesta sexta-feira (15). Organizado pelos terreiros de Candomblé do Engenho Velho da Federação, em Salvador, o evento teve início às 14h na Praça Mãe Runhó, no fim de linha do bairro.