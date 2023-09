20 criminosos são presos no primeiro dia da Operação Paz na Bahia

Polícia Civil esteve nas ruas em três cidades baianas. Crédito: Divulgação

Vinte pessoas já foram presas no Dia D do primeiro ciclo da Operação Paz, nesta segunda-feira (11), em três municípios do estado. Com reforço de policiais civis de outros lugares da Bahia, equipes cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em Camaçari, Feira de Santana e Juazeiro.

Só em Juazeiro, foram presas dez pessoas, por crimes como homicídios, tráfico de drogas e estupro. Em Feira, foram seis mandados cumpridos. Em Camaçari, outros quatro. Além disso, nas três cidades houve incursões em áreas conflagradas e coleta de informações baseadas no Disque Denúncia e em levantamentos realizados nas últimas semanas pelas equipes.

A Operação Paz é liderada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e conta com as forças policiais das unidades da federação envolvidas. O objetivo da operação é combater as Mortes Violentas Intencionais, agindo sobre os fatores que mais fomentam tais crimes, como o tráfico de drogas e a formação de organizações criminosas. Na Bahia, o trabalho da Polícia Civil é orientado pela Coordenação de Operações de Polícia Judiciária (COPJ).