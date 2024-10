EDUCAÇÃO DIGITAL

20 mil bolsas de estudo em tecnologia são oferecidas para jovens negros

O projeto é uma parceria da Ambev com o Movimento Black Money

Da Redação

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 15:30

Parceria da Ambev com o Movimento Black Money Crédito: Divulgação

A Ambev patrocinará, junto ao Movimento Black Money, a educação digital de 20 mil jovens negros, oferecendo bolsas de estudo em cursos voltados para a tecnologia. O projeto, que visa incluir esses jovens no mercado de trabalho, abarca áreas de Marketing Digital, Inteligência Artificial, Ciência de Dados, Venda B2B e Transformação Digital.

O projeto do Bora, hub de inclusão produtiva da Ambev, ofertará aulas online gratuitas com quizzes e materiais de apoio, para que os alunos possam aprender com flexibilidade. As inscrições serão feitas pela Afreektech, plataforma de cursos voltada para pessoas negras.

Ao final do curso, serão entregues certificados de conclusão, além do acesso livre ao banco de vagas do Movimento Black Money, do Movimento pela Equidade Racial, do MOVER e da 1MIO. Assim, os alunos terão mais chances de ingresso no mercado de trabalho nessas áreas, facilitando seu crescimento profissional.

Os bolsistas também poderão se inscrever no Inovahack, um evento para jovens e adolescentes praticarem suas habilidades em tecnologia concorrendo a prêmios em dinheiro. O projeto acontecerá em Salvador, em novembro, e terá 150 participantes, disputando valores que somam mais de R$20 mil.

Para Alan Soares, fundador do Black Money, o projeto colabora para o desenvolvimento do país como um todo: “A inclusão produtiva e digital de jovens negros é crucial para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Representando 56% da população brasileira, essa parcela significativa enfrenta barreiras no acesso à educação tecnológica, impactando diretamente suas oportunidades profissionais e a geração de renda”.

“A superação desse desafio demanda investimentos em capacitação e políticas públicas eficazes que promovam a inclusão digital. Ao garantir o acesso à tecnologia e ao letramento digital, empoderamos jovens negros a ocuparem espaços na economia digital, fomentando a inovação e impulsionando o crescimento do país de forma justa e equitativa”, completou.

Inclusão na Ambev

O hub de inclusão produtiva da Ambev gerou, nos últimos dois anos, mais de R$620 milhões em renda indireta, buscando sua meta de promover melhorias na vida de 5 milhões de pessoas até o ano de 2032. O projeto atua, principalmente, ofertando oportunidades de trabalho e profissionalização, e conectando patrões e funcionários.

Dentro do hub, funcionam mais de 40 projetos, envolvendo mais de 500 mil pessoas. "Com o apoio dos nossos parceiros, estamos mostrando que a inclusão produtiva impacta no crescimento econômico das pessoas. Nosso principal objetivo é ampliar as oportunidades genuínas para todos, para que elas mudem suas realidades e passem a ter autonomia e independência financeira para prosperarem em suas carreiras", comentou Carlos Pignatari, diretor de Impacto Social da Ambev.