CRIME

27 suspeitos são presos por agressão em São Marcos após confusão com torcida organizada

Após o jogo entre Vitória e Cruzeiro , 27 integrantes de torcidas organizadas foram presos por agressões no bairro de São Marcos, na madrugada desta segunda-feira (20). De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), as prisões foram realizadas por agentes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp Central após denúncias de vítimas que foram alvos de agressões na região.

Não há uma confirmação oficial da polícia, mas, apesar do caso ter sido registrado após jogo do Vitória, uma fonte da polícia, que terá nome e cargo preservados, revelou que membros de uma torcida organizada do Bahia estão envolvidos no caso. Ainda segundo a fonte, eles praticaram agressões e roubaram pertences de torcedores do Vitória que retornavam do Barradão.