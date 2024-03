MERCADO NÁUTICO

3ª edição da Barco Show Bahia supera movimentação de 2023

Edição de 2024 já superou R$ 10 milhões movimentados em negócios da edição do ano passado

Publicado em 10 de março de 2024 às 14:20

Feira começou na última quinta-feira (7) e termina neste domingo (10) Crédito: Fernando Fernandes/Divulgação

A 3ª edição da Barco Show Bahia, a primeira e maior feira náutica do Norte-Nordeste, chega ao fim neste domingo (10), no Terminal Turístico Náutico de Salvador, no bairro do Comércio. Antes mesmo de encerrar a programação, o evento, que começou na última quinta-feira (7), já superou os R$ 10 milhões movimentados em negócios da edição do ano passado.

Em 2024, a feira reforçou o objetivo de apresentar a Baía de Todos os Santos como um importante polo de negócios náuticos. O evento contou com a participação de autoridades, representantes do setor e entusiastas do mercado náutico.

"O evento valoriza o empresariado do segmento, para fazer com que os recursos movimentados na atividade se multipliquem, gerando mais empregos e renda. É uma iniciativa eminentemente baiana, na realização de uma feira de grande dimensão, que já ultrapassou os limites da Bahia", declarou Maurício Bacelar, secretário de Turismo.

“A Barco Show Bahia é um caminho importante e fundamental para o desenvolvimento da cidade, banhada por uma baía que tem capacidade de navegabilidade o ano todo. Mudar a realidade econômica de Salvador passa pelo crescimento da economia do mar”, destacou Mila Paes, secretária de Desenvolvimento Econômico.

"O apoio tanto da gestão estadual quanto da municipal é fundamental, pois nos dá credibilidade na atração de empresas sérias para o evento, além de movimentar a economia. Este ano, contamos com 40 expositores, com a novidade de um banco oficial, que faz as simulações de crédito em tempo real, para que as pessoas possam adquirir embarcações", destacou o CEO da Barco Show Eventos, Hugo Leonardo de Assis, idealizador e realizador do evento, que já passou por outras cidades como Aracaju (SE) e Manaus (AM) e chega esse ano ainda a Recife (PE).

A feira contou com uma programação diária, exposições, apresentações e experiências náuticas reais, novidades do mercado e a possibilidade da negociação de embarcações novas e seminovas, o evento contou com o sorteio de uma cota de jet ski e um desfile de barcos, no fim de tarde de sábado (9).