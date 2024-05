OPORTUNIDADE

3ª edição do Edital Braskem 'Projetos que Transformam' está com inscrições abertas

A terceira edição do Edital Braskem: Projetos que Transformam começa o período de inscrições nesta segunda-feira (6). A ação busca impulsionar iniciativas que promovam o desenvolvimento sustentável e a inclusão social nas comunidades onde a Braskem atua. As inscrições para o edital estarão abertas até 29 de maio e devem ser realizadas por meio do site .

Serão destinados recursos para até 15 projetos selecionados no país. Para isso, cada projeto selecionado poderá receber investimentos de até R$ 50 mil. Na Bahia, poderão ser inscritas iniciativas que beneficiem os municípios de Camaçari, Dias d'Ávila, Candeias, Simões Filho e Salvador. As ações selecionadas terão até 12 meses para serem executadas.

Destinado a organizações sociais, o Edital Braskem contemplará projetos que fomentem o desenvolvimento local nos estados da Bahia, Alagoas, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Uma capacitação gratuita virtual de apoio à elaboração das propostas será realizada entre 14 e 17 de maio, das 14h às 17h, contemplando todas as instituições interessadas. Mais informações podem ser obtidas no site do edital. Para a capacitação, não é necessária inscrição prévia.