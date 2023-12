Braskem concorre ao 14° Prêmio FIEB com projetos de tecnologias sustentáveis e práticas de gestão e responsabilidade socioambiental

Braskem. Crédito: Divulgação/Braskem

Braskem concorre ao 14º Prêmio FIEB com projetos de tecnologias sustentáveis e práticas de gestão e responsabilidade socioambiental



Os vencedores serão conhecidos no dia 6 de dezembro, em cerimônia no auditório da FIEB



Iniciativas que promovem a restauração de recifes de corais na Baía de Todos-os-Santos e a redução de emissões absolutas dos gases de efeito estufa na atividade industrial são algumas das práticas de gestão e de tecnologias sustentáveis adotadas pela Braskem, na Bahia, que concorrem ao 14ª Prêmio FIEB Indústria Baiana Sustentável. Os projetos vencedores serão conhecidos na próxima quarta-feira, 6, a partir das 14h, em cerimônia no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), no bairro do Stiep.

“A Braskem tem o compromisso de atuar na contribuição para o desenvolvimento sustentável, pensando e atendendo as necessidades das comunidades próximas às nossas operações, com base nos desafios, tendências e as diversas demandas globais da sociedade. Os projetos indicados ao Prêmio FIEB demonstram o alinhamento da companhia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU”, destaca Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.

A premiação reconhece indústrias, empresas e instituições de todos os portes pela adoção de práticas que contribuem para o aumento de produtividade, otimização de recursos, aprimoramento da gestão, melhoria da qualidade de vida, e que sejam comprometidas com ações socioambientais e de governança, em adesão aos critérios ESG (governança ambiental, social e corporativa).

Confira as iniciativas inscritas:

Corais de Maré - Um destaque que concorre na modalidade Práticas de Gestão Sustentável e Responsabilidade Socioambiental é o Corais de Maré, patrocinado pela Braskem. Nesta atividade, pioneira na Baía de Todos-os-Santos, em Ilha de Maré, sementeiras com mudas de corais são instaladas em berçários no fundo do mar, sendo fixadas com plástico e outros materiais, o que potencializa o crescimento do coral. No primeiro ano do experimento, o uso do poliacetal, um tipo de plástico conhecido por sua resistência, fez o coral nativo Millepora alcicornis dobrar sua taxa de crescimento. Com essa ação, a iniciativa busca recuperar parte dos recifes, que teve a quantidade de corais reduzida em cerca de 50% desde 2003, conforme levantamento de pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Setecentas e cinquenta novas mudas de corais serão produzidas ainda em 2023, para a restauração de recifes na Baía de Todos-os-Santos pelo Projeto Corais de Maré. Essas mudas serão somadas às mil já plantadas em uma área de cinco mil metros quadrados no fundo do mar da Ilha de Maré, em Salvador. O projeto também conta com a participação da comunidade, por meio de capacitação ambiental de moradores e lideranças comunitárias da Ilha. Este ano, alguns jovens da região participarão mais ativamente da iniciativa, com suas próprias “fazendas marinhas” de cultivo de coral nativo, fortalecendo a economia do mar. A iniciativa é uma realização da Carbono 14, com patrocínio da Braskem, em parceria com a UFBA e o Instituto de Pesca Artesanal (IPA), favorecendo a troca de conhecimento científico e tradicional sobre a importância da restauração de corais.

Plano Integrado de Relacionamento Comunitário da Dutovia - Esta é outra iniciativa que concorre na modalidade Práticas de Gestão Sustentável e Responsabilidade Socioambiental. Criado em 2017, o Plano Integrado de Relacionamento Comunitário (PRC) tem o objetivo de construir um relacionamento positivo, cooperativo e sustentável com as comunidades influenciadas pelas operações da Dutovia, a partir do acesso a informações de segurança, meio ambiente e sustentabilidade, assim como a valorização de suas práticas e valores culturais. A ação atende oito comunidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS), por meio dos programas de Comunicação de Risco e de Educação Ambiental, além do desenvolvimento de projetos sociais. Entre as comunidades participantes estão: Passé, Vila Esperança, Madeira, Menino Jesus e Caboto, localizadas no município de Candeias; Pitanga de Palmares, em Simões Filho; e Jardim Futurama I e Jardim Futurama II, situadas em Dias d´Ávila. O PRC da Dutovia é gerenciado por um grupo de sete empresas que atuam na RMS.

Pellet Zero - Concorrendo na modalidade Tecnologias Sustentáveis, o Programa Pellet Zero/OCS tem por objetivo evitar a perda de resinas plásticas em forma de pellets, flocos e pó. Para isso, trabalha para conter, recuperar e/ou descartar adequadamente esses materiais, evitando que cheguem ao meio ambiente - principalmente nos rios, mares e oceanos. O projeto também visa garantir a manutenção do selo OCS Blue, através da promoção das ações supracitadas nas unidades da regional Bahia e do acompanhamento dos indicadores do programa.

Descarbonização – Pensando no comprometimento com a sustentabilidade, foi criado o Programa Global de Descarbonização Industrial, que também concorre na modalidade Tecnologias Sustentáveis e tem como objetivo desenvolver a estratégia e o plano de ação para implementação das iniciativas que promovam a redução de emissões absolutas de gases efeito estufa. Um importante destaque do Programa, é consumir menos e melhor, ou seja, a busca por uma matriz energética mais limpa. Há um amplo portfólio de iniciativas que contribuem com esse propósito, e a digitalização de processos industriais é uma delas.