SÃO JOÃO

30 quilos de materiais utilizados para fazer espadas são apreendidos no interior da Bahia

Famosas no São João, as espadas são proibidas

Mais de 30 quilos de materiais utilizados na fabricação de espadas foram apreendidos em Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia. A ação de policiais da 27º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi realizada no sábado (8). >

Militares realizavam rondas na cidade, quando flagraram dois indivíduos sem capacete em uma moto. Durante a abordagem, os agentes constataram que os homens transportavam cinco rolos de barbante de sisal, um saco com 25 kg de nitrato de potássio, 3 kg de parafina e 3 kg de breu, materiais utilizados na fabricação de espadas.>

Os indivíduos e o material foram encaminhados para o registro da ocorrência junto à Polícia Civil. A proibição do uso de espadas foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2019. Espadeiros, por outro lado, lutam pela liberação dos artefatos, tradicionais nas festas de São João do interior baiano. >

As espadas são feitas artesanalmente com pólvora, limalha de vidro e barro. Para fugir da fiscalização da polícia, a fabricação tem deixado o centro das cidades e sido feita em propriedades da zona rural. Uma dúzia do produto custa entre R$ 300 e R$ 400. Mas, a depender da quantidade de pólvora - que garante a potência dos feixes de luz e os riscos aos espadeiros - o preço pode ser maior.>