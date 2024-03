PÁSCOA

300 crianças de escola municipal de Salvador fazem a festa com coelhinho e ganham chocolates

Quando o coelho da páscoa entrou no ginásio da Escola Municipal Anita Barbuda, a criançada foi a loucura. Pintados de coelhinhos eles correram para abraçar o mascote. A animação era grande entre as 300 crianças que receberam ovos e caixas de bombons na manhã desta quarta-feira (27).

Antes da entrega das caixas foram distribuídos churros e pipoca para os estudantes. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, esteve no evento e entregou as primeiras caixas para as crianças, que também receberam um par de tênis e, segundo o prefeito, receberão outro no início do segundo semestre.