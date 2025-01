FOLIA

40 anos de axé: marca do Carnaval de Salvador é divulgada; confira

Responsável foi o designer, ilustrador e publicitário Pedrinho da Rocha, que tem 48 anos de atuação na festa

As ilustrações irão representar a folia este ano em outdoors, painéis e anúncios, com cores vivas e traços autorais. “Eu busquei fazer uma marca que representasse movimento, pois eu acho que tem muito a ver com a Axé Music, e que tivesse uma combinação de cores que passasse essa energia que a música baiana permitiu não só para aqui, mas para o Brasil inteiro”, explicou.>

Com 48 anos de atuação no Carnaval, Pedrinho relembra o início do axé. "Conheci essa galera toda. Acompanhei o início da carreira de Luiz Caldas, que ensaiou em meu ateliê em 1983. Luiz foi o artista que deu esse start no que as pessoas chamam de Axé. Chiclete já tocava, Gerônimo, Cheiro, Luiz Muritiba. Então, é um coroamento do meu trabalho e eu me sinto muito honrado e agradecido”, contou o designer.>