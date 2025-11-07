OPERAÇÃO

400 quilos de carne são apreendidos e açougue é fechado na Região Metropolitana de Salvador

Abate clandestino de gado foi flagrado em São Sebastião do Passé

Maysa Polcri

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 13:04

Carne é apreendida na Região Metropolitana de Salvador Crédito: Divulgação

Dois homens foram presos e 400 quilos de carne foram apreendidos durante uma operação da polícia realizada nesta sexta-feira (7), na cidade de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador. Investigadores flagraram carne abatida ilegalmente sendo transportada no município.

A ação teve início após denúncia que indicava o abate irregular de gado em uma fazenda da região. Ao começarem as investigações, os policiais localizaram um caminhão transportando carnes cobertas por uma lona. Os envolvidos confessaram que o animal havia sido abatido sem autorização e que a carne seria comercializada em um açougue.

Operação Agro 1 de 8

Dois homens, de 56 e 63 anos, foram presos em flagrante. O primeiro é responsável pelo abate e transporte da carne, e o segundo, dono do açougue, foi identificado como receptador do material. Um terceiro homem, de 65 anos, também foi conduzido, mas responderá o inquérito em liberdade, por ter sido contratado para conduzir o veículo.

Integrantes da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) apreenderam a carne, que serão destruídas. A Vigilância Sanitária Municipal interditou o açougue por falta de alvará e por condições sanitárias inadequadas para funcionamento.

Operação Agro

A ação desta sexta-feira (7) integra a Operação Agro, que combate o comércio ilegal de carne na Bahia. No dia 24 de outubro, dois açougues localizados no bairro de Cajazeiras XI, em Salvador, foram fechados por suspeita de irregularidades. Durante a ação, um homem teve o mandado de prisão cumprido, sendo apontado como membro da organização criminosa. Mais de 500 quilos de carne sem comprovação de procedência e acondicionada em condições precárias foram apreendidos.