ALERTA

5 sinais de que você pode estar em um relacionamento tóxico

Márcia Tavares, pesquisadora do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher da Universidade Federal da Bahia (Neim/Ufba), analisa que os traços de machismo da sociedade contribuem para que as mulheres sejam vítimas de relações violentas. Em certos casos, elas nem se dão conta de que os comportamentos dos parceiros são agressivos.

Em média, 55 medidas protetivas são concedidas por dia na Bahia . Só no ano passado, 108 feminicídios foram registrados no estado, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

As red flags (bandeiras vermelhas, em tradução livre) são os sinais de que um relacionamento não é saudável. No ano passado, a Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia (OAB-BA) lançou um questionário com perguntas que identificam relações violentas. Veja alguns desses sinais abaixo: