51 empresas que atuam em Salvador recebem o Selo da Diversidade LGBT+ 2023

Premiação aconteceu pelo segundo ano consecutivo. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Empresas que realizam ações para combater o preconceito e promovem a inserção da população LGBT+ receberam, na manhã desta segunda-feira (4), o Selo da Diversidade LGBT+ 2023. A iniciativa é da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Reparação (Semur). Neste ano, 51 empresas públicas e privadas foram certificadas.



A concessão do selo é renovada anualmente. As empresas devem atender critérios pré-estabelecidos e comprovar que possuem planos para inserir a comunidade LGBT+ em seus estabelecimentos. A coordenadora de Municipal da Diversidade de São Paulo e jornalista Leonora Áquilla realizou uma palestra no evento, que aconteceu no Hotel Mercure, no Rio Vermelho.

No ano passado, quando a certificação foi implantada, 40 empresas foram agraciadas. "Diferente de outros selos, que são só prêmios, o nosso representa um selo de compromisso para combater a LGBTfobia", reitera Ivete Sacramento, titular da Semur.

O Jornal CORREIO e as empresas da Rede Bahia - TV Bahia, g1, GE, Bahia Eventos, Bahia FM e GFM 90,1 e Jovem Pan - estão entre as empresas certificadas pelo segundo ano consecutivo. O CORREIO foi o primeiro jornal brasileiro a lançar um canal LGBT+. Em 2016, o blog Me Salte foi lançado e é o blog de maior audiência do jornal.

Jorge Gauthier é o idealizador e jornalista responsável pelo Me Salte. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

“A diversidade está em todas as esferas do jornal CORREIO. Do conteúdo que vai aos nossos leitores à gestão , temos como diretriz a pluralidade”, destaca Jorge Gauthier, editor de mídia e estratégia digital do Correio, idealizador e jornalista responsável pelo Me Salte.

Veja a lista completa das empresas certificadas