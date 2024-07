NOVO ESPAÇO

56º campo com grama sintética de Salvador é inaugurado na Estrada das Barreiras

As obras para a novo campo da Vila Moisés contaram com mais de R$160 mil em investimento. As intervenções envolveram não apenas colocação de grama sintética como implantação de drenagem, troca de alambrados, rede de cobertura, traves, entre outros itens, para que o espaço ofertasse para a comunidade do bairro e entorno total infraestrutura.