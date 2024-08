PREMIAÇÃO

A 21ª edição do Prêmio IEL de Talentos Bahia premia empresas e jovens

Os 16 vencedores foram selecionados entre 47 finalistas de várias categorias

Da Redação

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 22:31

Premiação ocorreu na Casa Salvatore, no Cabula Crédito: Ana Albuquerque/ CORREIO

A 21ª edição do Prêmio IEL de Talentos Bahia ocorreu nesta quarta-feira (21), às 18h, na Casa Salvatore, no bairro do Cabula. A cerimônia tem o objetivo de reconhecer iniciativas inovadoras e determinantes para o futuro de jovens e empresas.

Durante a cerimônia, foram premiados 16 vencedores, selecionados entre os 47 finalistas que competiram nas categorias de Empresa Inovadora, Estágio Inovador, Educação Inovadora, Inova Talentos e Aprendizagem. Os ganhadores das categorias Estágio Inovador e Inova Talentos irão representar a Bahia na etapa nacional, que será realizada em Fortaleza (CE), em novembro.

Leonon Audibert Cisco, bolsista-líder da empresa Ford Brasil, relata a emoção do reconhecimento de seus estudos. "Toda a construção de um sonho. Desde que eu comecei a estudar, a entrar no IEL. Acho que eu nunca vou esquecer", conta. Leonon foi o vencedor na categoria Inova Talentos, na modalidade Artigo Inovador, com o projeto "Estudo de caso sobre derramamento de água no interior de veículos". Ele destacou que não encontrou casos similares estudados no projeto em nenhuma referência anterior. "De certa forma, somos pioneiros", afirma.

Edneide Lima, superintendente do IEL Bahia, ressaltou que o prêmio visa fomentar um ambiente que encoraje a inovação e boas práticas de estágio nas empresas. “Ao contratar um estagiário, um jovem aprendiz ou um bolsista, a empresa tem a oportunidade de oxigenar seus processos e práticas com novas ideias, compartilhando boas práticas com este estudante ou profissional. O prêmio é um reconhecimento das iniciativas que, às vezes, parecem pequenas, mas promovem mudanças positivas e significativas nas empresas”, realça.

Organizado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), o Prêmio IEL de Talentos foi criado na Bahia em 2004 e hoje possui edições regionais em todos os estados do Brasil. A 21ª edição da premiação celebra os 55 anos de fundação do instituto.

Entre janeiro de 2023 e junho de 2024, o IEL Bahia inseriu 18.688 estagiários e 2.201 jovens aprendizes no mercado de trabalho. Por meio do Acompanhamento Integrado, o IEL tem buscado aprimorar os programas de estágio e de bolsas (Inova Talentos). Em 2023, cerca de 70% dos 18.083 jovens ativos nos programas foram acompanhados por essa ferramenta.

Confira os vencedores de cada categoria do prêmio IEL Bahia:

Categoria - Sistema Indústria

Senai Bahia

Categoria Inova Talentos

Artigo Inovador: Estudos de caso sobre derramamento de água no interior de veículos. Bolsista-líder: Leonon Audibert Cisco

Projeto Inovador: PT-23-03 - Desenvolvimento experimental e validação CAE de nanocoolant à base de grafeno e derivados para o aumento de eficiência de sistemas de arrefecimento. Bolsista-líder: Thuanny Garcia

Categoria Aprendizagem

Modalidade Empresa e Aprendiz Destaque: TECON Salvador e a jovem aprendiz Stephany Santana Leite

Categoria Estágio

Modalidade Educação Inovadora

Vencedor Nível Técnico: Se7e Cursos

Vencedor Nível Superior: IFBA - Instituto Federal da Bahia

Modalidade Estagiário Inovador

Pequeno Porte: Vitor Augusto Silva Cardoso (Atitude Postural Fisioterapêutica Ltda), supervisora Janaina Teixeira dos Santos

Médio Porte: Helen Freitas e Luis Carlos Santos Garrido Filho (IQ Tecnologia), supervisor Adhemar de Souza Fontes Neto

Grande Porte: Carla Freitas (Bracell Cellulose), supervisão de Caio Santos

Modalidade Empresa Inovadora

Pequeno Porte: OGMOSA - Órgão Gestor de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário dos Portos de Salvador e Aratu

Médio Porte: IPQ Tecnologia Ltda