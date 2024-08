AÇÃO SOLIDÁRIA

A Cubana realiza ação solidária em prol das Obras Sociais Irmã Dulce

Com a proposta de contribuir com o ensino e a qualidade de vida de crianças e jovens em vulnerabilidade social, A Cubana Sorvetes realizará, no próximo dia 21 de setembro, a 14ª edição do Cubanito Amigo.

Todo o valor arrecadado com as vendas do Cubanito (bolinho da Cubana + 01 bola de sorvete) e do sorvete de duas bolas será revertido para o Centro Educacional Santo Antônio, um dos 23 núcleos das Obras Sociais Irmã Dulce, localizado no município de Simões Filho. O projeto, que atende mais de 900 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, já foi beneficiado com mais de R$100 mil em doações nas 13 edições da ação solidária.