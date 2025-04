SUPERMERCADO

A curiosidade acabou: saiba quando será a inauguração do RedeMix do Rio Vermelho

A expectativa é de que sejam realizadas cerca de 40 mil vendas por mês na nova unidade

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de abril de 2025 às 09:19

A curiosidade acabou: saiba quando será a inauguração do RedeMix do Rio Vermelho Crédito: Divulgação

Desde que anunciaram que no lugar que funcionava uma das mais concorridas lojas da McDonalds em Salvador seria construído também mais uma unidade da rede de supermercados RedeMix, a curiosidade era uma só: quando vai inaugurar? A nova McDonalds reabriu desde o final de janeiro e, entre os moradores do bairro mais boêmio da cidade, permanecia a dúvida: e quando o mercado vai abrir as portas? Por conta da finalização, a rede ainda não conseguiu cravar uma data, mas adianta que a 19ª unidade será inaugurada na segunda quinzena de abril. A expectativa é de que sejam realizadas cerca de 40 mil vendas por mês na nova unidade, que contou com um investimento de R$ 25 milhões. Com essa inauguração, a RedeMix projeta um crescimento de 5% no faturamento bruto da rede, consolidando-se ainda mais no setor supermercadista da Bahia.>

Com 3 mil m2 de área construída, sendo 900 m2 dedicados à área de vendas, a unidade oferecerá estacionamento amplo e acesso pelas duas vias da região - tanto pela Rua Oswaldo Cruz quanto pela Rua Marquês de Monte - com 70 vagas de estacionamento. Entre os diferenciais da nova unidade, estão os produtos de fabricação própria na padaria, além da oferta de serviços como vendas online pelo site e WhatsApp e promoções exclusivas para clientes do programa de fidelidade. Com essa inauguração, a RedeMix projeta um crescimento de 5% no faturamento bruto da rede, consolidando-se ainda mais no setor supermercadista da Bahia.>

"A chegada de mais uma unidade da RedeMix em Salvador reforça o nosso compromisso em oferecer um atendimento de excelência com produtos de qualidade. Inauguramos no mês de março a unidade do Chame Chame e estamos sempre atentos às necessidades dos nossos clientes, buscando expandir nossa atuação para levar ainda mais conveniência e variedade para os soteropolitanos. A expansão também impulsionará a geração de empregos, com 140 vagas diretas e 40 indiretas, totalizando 2.500 colaboradores na RedeMix”, destaca João Claudio Andrade, sócio-diretor da RedeMix. Como marca genuinamente baiana, a RedeMix não poderia deixar de estar presente na história desse bairro, que representa um marco tão importante para a cultura de Salvador.>

Presente no mercado baiano há mais de 20 anos, a RedeMix Supermercados já conta com 19 unidades distribuídas por Salvador e região, a rede segue expandindo sua atuação para proporcionar uma experiência de compra cada vez melhor para seus clientes. A RedeMix possui unidades no Imbuí, Pituba, Itaigara, Alphaville, Itapuã, Vila Laura, Horto Florestal, Ondina, Chame Chame, Corredor da Vitória, Stella Maris, Vilas do Atlântico, Simões Filho, Lauro de Freitas, Iapi, Paripe, Sete Portas e, em breve, Rio Vermelho.>

Com 3 mil m2 de área construída, sendo 900 m2 dedicados à área de vendas, a unidade oferecerá estacionamento amplo e acesso pelas duas vias da região - tanto pela Rua Oswaldo Cruz quanto pela Rua Marquês de Monte - com 70 vagas de estacionamento. Entre os diferenciais da nova unidade, estão os produtos de fabricação própria na padaria, além da oferta de serviços como vendas online pelo site e WhatsApp e promoções exclusivas para clientes do programa de fidelidade. Com essa inauguração, a RedeMix projeta um crescimento de 5% no faturamento bruto da rede, consolidando-se ainda mais no setor supermercadista da Bahia.>

"A chegada de mais uma unidade da RedeMix em Salvador reforça o nosso compromisso em oferecer um atendimento de excelência com produtos de qualidade. Inauguramos no mês de março a unidade do Chame Chame e estamos sempre atentos às necessidades dos nossos clientes, buscando expandir nossa atuação para levar ainda mais conveniência e variedade para os soteropolitanos. A expansão também impulsionará a geração de empregos, com 140 vagas diretas e 40 indiretas, totalizando 2.500 colaboradores na RedeMix”, destaca João Claudio Andrade, sócio-diretor da RedeMix. Como marca genuinamente baiana, a RedeMix não poderia deixar de estar presente na história desse bairro, que representa um marco tão importante para a cultura de Salvador.>