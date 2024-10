FAMILIARES AMEAÇADOS

'Estão nos perseguindo', denuncia prima de jovem morto em ação policial no IAPI

PM afirma que não houve denúncia formal sobre as ameaças. Caso aconteceu nesta quarta (16)

“Nós queremos justiça e vamos até o fim! A gente não pode protestar que eles estão aqui perseguindo a gente. Somos seres humanos, trabalhadores, a gente quer fazer protesto para meu primo querido e não pode”, denuncia uma prima de Alex Silton de Oliveira, 18 anos, morto em ação policial no IAPI. Ela prefere não se identificar, por medo de represálias.

Alex era motoboy e segundo a família estava na porta de casa, quando a Polícia Militar chegou atirando na localidade da Rocinha, no bairro do IAPI. Já a PM afirma que houve troca de tiros e que o jovem estava armado, além de levar drogas - material apreendido com ele após a morte, segundo a corporação.