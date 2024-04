QUEIMA DE ESTOQUE

A hora dos chocólatras: 7 promoções de ovos de páscoa com descontos de até 50%

Listamos onde encontrar as principais ofertas de marcas de chocolate mais conhecidas com opções pela metade do preço

Da Redação

Publicado em 14 de abril de 2024 às 13:51

Marcas oferecem descontos na linha de produtos de Páscoa Crédito: Marina Silva

A hora tão esperada para os chocólatras de plantão finalmente chegou. Duas semanas após a Páscoa, as grandes marcas de chocolate se empenham para queimar o estoque de produtos que o coelhinho não deu conta. Depois de ‘humilhados’ pelos preços praticados esse ano - quem ama o doce e não abre mão de um bom desconto – vai ser ‘exaltado’ por promoções na linha de Páscoa com reduções de preço que chegam a até 50%. Listamos 7 marcas que estão com ofertas em vários desses produtos na boa e velha xepa. Confira.

1.Cacau Show - 50% de desconto na linha Páscoa para os cadastrados no Programa Lovers da marca. No site e app já tem muitas opções esgotadas, porém, no Ifood ainda dá para encontrar algumas ofertas como a unidade da Pituba, por exemplo, como Ovo de Páscoa Harry Potter com pelúcia (250g) de R$ 164,99 por R$ 82,49 e também o Ovo Páscoa Chocomostros com Mochila Abelardo (160g) de R$ 120,99 por R$ 60,50.

2. Brasil Cacau - Produtos de Páscoa tem até 30% de desconto. Entre os itens em promoção estão o Ovo de Páscoa Recheado Romeu e Julieta (400g) de R$ 84,90 por R$ 63,68 e o Ovo de Páscoa com Bolsinha estampa Neutra (120g) de R$ 99,90 por R$ 69,93.

3. Dengo Chocolates - Produtos selecionados tem descontos de até 40%. O Ovo de Chocolate 50% Cacau à base de Plantas (126 g) que custava R$ 74,90 agora sai por R$ 44,94. Desconto também no Ovo de Chocolate Quebra-Quebra Caramelizado com Nibs e Flor de Sal (260g), de R$ 129,90 por R$ 103,92.

4. Lindt - Toda a linha Páscoa está com até 50% off. No site ainda há poucas opções, mas no Ifood na Unidade da marca no Salvador Shopping tem Ovo Lindt Gold Bunny Luxury ao Leite (260g) de R$ 129,90 por R$ 64,95. Outra oferta é a Cartela de Ovos ao Leite Lindt Lindor, de R$ 51,90 por R$ 25,95.

5. Havanna - No site, na compra de um Ovo de Chocolate ao leite com Amendoim (447g) o cliente leva duas unidades. A promoção vale ainda para o Chocolate ao leite com Recheio de Doce de Leite, Chocolate Amargo com Recheio de Doce de Leite, Alfajor de Doce de leite e Ovo Branci com Limão Siciliano e Doce de Leite. O combo que custava R$289,80 fica por R$ 144,90.

6. Kopenhagen - Também no site, o preço dos ovos de páscoa estão com até 50% de desconto. Entre eles, o Ovo de Páscoa Língua de Gato (276 g) de R$ 134,90 por R$ 67,45. O Black & White Macadâmia caramelizada (274 g) também sai pela metade do valor: de R$ 125,90 por R$ 62,95. Outra opção mais em conta é o Keep Kop Flocos de Arroz (250 g), de R$ 99,90 por R$ 49,95.

7. Casa Bauducco - Os produtos tem desconto de até 30%. O Ovo Mil Cores (110 g) de R$ 56,90 está custando R$ 39,83. A marca está com promoção também no preço das colombas (500g) nos sabores frutas, gotas e brigadeiro gourmet.