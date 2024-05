III ESG FÓRUM

A inteligência artificial é uma realidade: como tirar melhor proveito dela?

Painel debateu utilização da Inteligência Artificial em diversas áreas da sociedade no último dia de fórum

Millena Marques

Publicado em 24 de maio de 2024 às 05:45

Fundador da Zygon, Lucas Reis foi um dos palestrantes do último dia de fórum Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

O conjunto de tecnologias responsáveis por fazer com que computadores executem diversas funções por meio de algoritmos é o que descreve o conceito de Inteligência Artificial (IA). No segundo e último dia do III ESG Fórum, na tarde de quinta-feira (23), um painel formado por especialistas sobre o tema debateu a utilidade de um dos subcampos da computação, desde a análise de dados para auxiliar na agenda sustentável e em outros setores a recomendações de artigos.

As aplicações da IA são bem-vistas em inúmeras áreas, especialmente no campo da saúde, com a possibilidade de fazer diagnóstico com um nível de exatidão maior, utilizando as tecnologias de reconhecimento de imagem. No campo da personalização, o conjunto de tecnologias possibilita resultados positivos para a área de saúde, mas também para o segmento de comunicação e marketing, conforme explicou Lucas Reis, fundador da Zygon e diretor de Assuntos Governamentais do IAB Brasil.

“Também tem a personalização para tratamentos médicos. A partir do entendimento da biodinâmica de cada indivíduo, gera drogas para aquele indivíduo e eventualmente até algumas edições genéticas para aquele indivíduo, usando processamento que a inteligência artificial pode gerar”, explica Reis.

No contexto empresarial, a IA pode aumentar a produtividade, permitindo altos modelos de negócio, gerando novas empresas e, consequentemente, novos empregos. “No nível do indivíduo, eventualmente, é um sonho de que a gente possa trabalhar por menos horas ou trabalhar mais horas, se quiser”, pontuou.

A cientista de dados Amanda Lins, que também é graduanda em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, defende a utilização da IA para meios de sustentabilidade, governança e segurança. "Então, às vezes, a gente pode pedir até mesmo para o GPT, como é que ele pode auxiliar, quais são os melhores parâmetros que a gente pode usar em estudos, por exemplo”, disse a estudante, ressaltando que é contra à utilização da IA em toda e qualquer oportunidade.

“Eu gosto de ter aquele equilíbrio sobre minha vida, sobre ser humana, sobre as minhas relações pessoais, de não ser interferida tanto pela tecnologia, mas também usufruir dessas novas ferramentas para que melhorem meu trabalho”, afirmou.

