ELEIÇÕES

'A nossa candidatura é um projeto coletivo', diz pré-candidato do PSTU em Salvador

Pré-candidato do PSTU à prefeitura de Salvador nas eleições deste ano, Victor Marinho falou, nesta terça-feira (9), que representa um “projeto coletivo”. Também afirmou que, se eleito, irá implantar na capital baiana conselhos populares, que vão elaborar e executar políticas públicas.

“O conselho popular será um instrumento de pressão, a partir da população mobilizada e organizada. O conselho popular vai ajudar a governar e a exercer pressão sobre os demais setores da sociedade para que as nossas propostas sejam viabilizadas”, disse, em entrevista à rádio Bahia FM.

“A nossa candidatura não é uma candidatura pessoal, mas é sobretudo um projeto coletivo. Nós lançamos essa candidatura para dialogar com a população de Salvador, sobre os principais problemas que enfrenta. Nós somos socialistas . Ela (a candidatura) será capaz de oferecer uma alternativa para a classe trabalhadora da nossa cidade. Ser uma referência para a classe trabalhadora do país. É possível governar sem aliança com a burguesia, grandes capitalistas, em benefício dos trabalhadores e da juventude pobre da nossa cidade”, acrescentou.