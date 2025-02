OPORTUNIDADE

Abertas inscrições para contratação de 3 mil profissionais de saúde na Bahia; salários chegam a R$ 5,9 mil

Há vagas para Salvador e interior da Bahia

As inscrições para o processo seletivo que vai contratar 3.778 profissionais em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) abrem nesta quarta-feira (12). Interessados podem se inscrever até 25 de fevereiro pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP). >