Abertas inscrições para curso sobre jornalismo e Poder Judiciário

Estudantes de Jornalismo e pessoas interessadas na relação entre a Mídia e a Justiça vão ter a oportunidade de conhecer ou aprofundar seus conhecimentos sobre o sistema judicial e a prática jornalística com o curso 'Comunicar Direito', ministrado pelo jornalista e pesquisador Flávio Novaes. Com o intuito de garantir ao aluno uma compreensão sólida das questões relacionadas ao sistema judicial, com foco na linguagem jornalística, o curso será composto por três aulas presenciais, sempre aos sábados, nos dias 19 e 26 de agosto, e 02 de setembro, no Gabinete Português de Leitura de Salvador.

O curso busca auxiliar o aluno a entender a relação entre o jornalismo e o Poder Judiciário, ampliando o conhecimento sobre o funcionamento do 3º Poder. Nas aulas, serão abordados temas como o papel do jornalista, gatekeepers e a importância das fontes na comunicação, no ambiente dinâmico das aulas presenciais; a relação entre magistrados e mídia, as limitações legais e os desafios no diálogo com jornalistas, em encontros exclusivos