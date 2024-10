POLÍCIA

Abordagem policial termina com quatro presos e moradores agredidos em Brotas

Caso aconteceu na localidade da Polêmica

Da Redação

Publicado em 23 de outubro de 2024 às 09:38

Confusão durante abordagem policial Crédito: Reprodução

Uma abordagem policial terminou em confusão na localidade da Polêmica, em Brotas. Segundo a Polícia Militar, equipes da 26ª CIPM foram até o local após receberem uma denúncia de tráfico de drogas na região.

Lá, os policiais encontraram os quatro suspeitos, que tentaram se esconder em um imóvel abandonado. Eles foram alcançados pelos policiais. E, segundo a PM, foram encontrados com eles uma grande quantidade de maconha, crack e cocaína, além de três balanças de precisão, duas facas do tipo peixeira, uma réplica de pistola, uma jaqueta camuflada e embalagens usadas para acondicionar e comercializar as drogas.

Com a prisão dos suspeitos, moradores se revoltaram com a situação. "Enquanto os policiais conduziam os suspeitos à viatura, familiares dos detidos tentaram interferir na ação, buscando impedir as prisões", diz a nota da PM.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostram policiais levando os suspeitos, no áudio moradores falam que iam registrar a prisão para evitar que os jovens fossem mortos. Em outro vídeo, policiais aparecem chutando moradores e alguns disparos são ouvidos.