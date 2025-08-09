IRREGULARIDADE

Academia de alto padrão e três frigoríficos são flagrados furtando energia em Feira

Energia recuperada seria suficiente para abastecer cerca de 10 mil residências por 15 dias

Millena Marques

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 10:31

Furto de energia em Feira de Santana Crédito: Divulgação/Neoenergia Coelba

Uma academia de alto padrão e três frigoríficos foram flagrados furtando energia em Feira de Santana, no centro norte da Bahia. As irregularidades foram constatadas em uma operação especial da Neoenergia Coelba, realizada em julho. No total, a energia recuperada foi de 500 mil quilowatts/hora, que seria suficiente para abastecer cerca de 10 mil residências por 15 dias.

De acordo com a Neoenergia, o objetivo da força-tarefa foi garantir a segurança da população, visto que as ligações clandestinas são realizadas por profissionais não qualificados e não autorizados. A operação buscou combater a prática do comércio desleal, pois os estabelecimentos com fraudes levam uma vantagem indevida.

“Essas unidades precisaram pagar pelo consumo não medido para que tivessem a energia restabelecida, com a incidência de multa e juros. Além disso, os proprietários poderão responder a inquérito policial. A ação demonstra que furtar energia não compensa, pois iremos identificar a ligação clandestina e o infrator pagará por tudo o que deixou de medir”, destacou Madson Melo, gerente de Gestão da Receita da Neoenergia Coelba.

Além dos riscos para a população e da prática de comércio desleal, as ligações irregulares também prejudicam o fornecimento de energia. As redes da Neoenergia Coelba são dimensionadas para atender a uma determinada carga previamente mapeada e estudada pelo corpo técnico da empresa. Quando alguém furta energia, os equipamentos que compõem o sistema ficam sobrecarregados, o que pode ocasionar interrupções em ruas, bairros e até cidades.

Crime e denúncia

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até oito anos de reclusão pela prática. Além de ilegal, a prática também coloca a vida da população em risco e prejudica o fornecimento de energia das regiões, o que pode gerar interrupções nas localidades.