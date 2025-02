CÂNCER DE LÁBIOS

Ação para trabalhadores de praia chega a Itapuã e Piatã neste final de semana

Campanha objetiva alertar as pessoas que trabalham nas praias da capital sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer em lábios

Tharsila Prates

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 17:50

Atividades ocorrem neste mês e no próximo Crédito: Divulgação Croba

A campanha do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Croba) de prevenção ao câncer em lábios desembarca nas praias de Itapuã e Piatã neste final de semana, para conscientizar os trabalhadores de praia de Salvador. No sábado (15), os atendimentos serão na rua da Música, antiga rua K, em Itapuã. Já no domingo (16), a campanha acontece em frente ao Atakarejo de Piatã, sempre a partir das 8h. >

“Os trabalhadores de praia estão muito expostos a este problema que é o câncer em lábio e o câncer de boca de maneira geral. No primeiro final de semana da campanha, os trabalhadores que atendemos em duas praias parabenizaram a iniciativa inédita do Conselho”, afirma o presidente do Croba na Bahia, Marcel Arriaga.>

Lançada no último sábado (8) no Farol da Barra, a campanha tem o objetivo de alertar as pessoas que trabalham nas praias da capital baiana e a sociedade em geral sobre a importância fundamental da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer em lábios.>

Durante toda a manhã, dentistas e estudantes de Odontologia realizam exame inicial de prospecção na boca dos trabalhadores. Nos casos suspeitos, as pessoas atendidas são encaminhadas para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e para a Universidade Federal da Bahia (Ufba) para realização de outros exames mais detalhados e para biópsia nas situações que forem recomendadas.>

“Nós vamos examinar a boca de uma maneira geral, mas o foco da campanha é o câncer labial, porque no verão o rosto está muito exposto e o trabalhador precisa se conscientizar de que é uma região que precisa de proteção também. Ele precisa colocar protetor labial adequado, usar chapéu ou boné e fazer visitas ao dentista também para esse tipo de prevenção”, acrescenta o presidente do Conselho.>

Gravidade>

O câncer de pele sempre é uma das principais preocupações para qualquer pessoa que costuma se expor ao sol, seja no trabalho, ou nas férias e folgas, numa praia ou clube, ou até mesmo praticando atividades físicas. Mas poucas pessoas se preocupam com os lábios, caso não sejam bem protegidos. Considerando as regiões da boca, o câncer em lábios é o terceiro tipo mais frequente de câncer, correspondendo de 25% a 30% de todos os tipos de câncer oral. >

A campanha, que está sendo realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e com a Universidade Federal da Bahia, já atendeu trabalhadores das praias da Barra e de Piatã/Patamares nos dias 8 e 9 de fevereiro. As próximas praias contempladas são Itapuã, Piatã, Praia do Flamengo, Ribeira e São Tomé de Paripe nos dias 15 e 16, 22 e 23 deste mês e ainda 8 de março, respectivamente.>

Além da avaliação, os trabalhadores também recebem um kit de higiene bucal com protetor labial e viseira e um material informativo sobre prevenção e importância do diagnóstico precoce.>