Ação Social do Instituto ACM entrega bonecas para crianças no Hospital das Clínicas

Aslam dos Santos de 11 anos abraçando seu novo companheiro. Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

O Instituto ACM (IACM) na tarde desta segunda-feira (18) realizou a entrega de 38 bonecas bordadas à mão para crianças em tratamento de saúde no Hospital das Clínicas, no Canela. A surpresa para os pacientes foi feita com a ajuda de cinco voluntárias do projeto “À Flor da Pele” e a participação do Papai Noel.



Cada uma das 38 bonecas foi bordada pelas voluntárias do projeto “À Flor da Pele” que consiste em confeccionar os brinquedos com histórias autorais da artista plástica e professora Terezinha Bevilaqua, sempre abordando temas de luta, superação, solidariedade, aceitação, afetos e desejos de mudanças. O projeto se encontra em quase todo o território brasileiro e em outros países, como Portugal, Estados Unidos, Chile, Canadá e México. O IACM é parceiro do projeto e cede o espaço para que as voluntárias podem se encontrar e bordar.

Papai Noel fazendo a entrega para Ariel Firmo de 14 anos . Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

“Me encantei logo no primeiro momento que eu vi a boneca. Eu fiquei assim, verdadeiramente apaixonada porque o projeto é lindo demais. São bonecas que são confeccionadas e bordadas por nós, no corpo dessas bonecas a gente borda uma historinha com muito carinho e amor para cada criança”, contou a designer de interiores, Rita Fraga, que começou seu voluntariado em 2021.

Na primeira vez da bibliotecária Laura Fernandes (68) como voluntária do projeto, ela buscou uma terapia quando conheceu o “À Flor da Pele”. “Há muito tempo atrás, quando eu era mais jovem, eu fui num orfanato com umas amigas, nós recolhemos brinquedos e roupas e fomos. E eu chorei muito, hoje vai ser pura emoção”, disse.

Ao entrar nas Unidades de Pediatria da Criança e do Adolescente (UCA) e de terapia intensiva pediátrica, o brilho no olhar as crianças ao ver o Papai Noel e as voluntárias entregando as bonecas foi a recompensa da artesã Cris Vilas Boas (57). Duas de suas bonecas foram entregues e ela pôde devolver um pouco do amor que ela depositou durante o bordado.

Ariel Firmo de 14 anos pode não ter ficado muito surpreso com a visita do Papai Noel na enfermaria, mas o encanto não foi diminuído ao receber o presente. O boneco feito à mão com uma história veio para fazer companhia ao adolescente no hospital. “Ainda não li, mas estou curioso porque ouvi as moças contando um pouco para os meninos”, relatou o menino.

Enquanto Aslam dos Santos ficou bastante surpreso ao ver o bom velhinho entrar no quarto, ainda mais quando recebeu seu presente. Assim como Camila Santos de 14 anos que abriu um grande sorriso quando a boneca bordada com gatinhos foi entregue para a menina. “Achei legal, gostei muito. É tão lindo e criativo, ainda vou pensar no nome da minha boneca”, contou.

O projeto abarca pessoas que sabem ou querem aprender a bordar. “Cada voluntária tem o seu tempo. O importante é fazer com amor, com carinho e saber que aquele bordado daquela boneca vai ser a doação para uma criança no hospital ou para um idoso com Alzheimer”, explicou Rita.

Para Cris, a reação favorita é quando ao receber a boneca, a criança abre os braços e recebe o presente com tanto amor quanto foi bordado. “Isso não tem preço, a gente ver esse sentimento da criança, o carinho que ela olha porque criança é sentimento, então ela reage da forma mais pura e ela transborda esse sentimento através de gestos e palavras. Quando a criança recebe o boneco que abraça, que acalenta, isso chama muito a atenção da gente e deixa a gente muito feliz e emocionada também”, relatou entre lágrimas.