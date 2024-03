CAPACITAÇÃO

Acelera Iaô abre vagas para qualificação de afroempreendedores

O Iaô Labs, a jornada de qualificação do Programa de Afroempreendedorismo Acelera Iaô 2024, está com inscrições abertas. As vagas são gratuitas.

O Acelera Iaô e o Iaô Labs destinam-se aos empreendimentos liderados por pessoas negras, pardas e indígenas, maiores de 18 anos, residentes em Salvador, Região Metropolitana e interior do Estado. O programa tem como prioridades contemplar as mulheres com empreendimento próprio e negócios criativos, ativos, há, pelo menos, seis meses.

Em 2024, o Acelera Iaô pretende qualificar 400 afroempreendedores, com 740 horas de mentorias em 2 ciclos do Iaô Labs, aceleração de 40 negócios e premiação de 10 negócios com investimento semente no valor de 10 mil reais cada. Os empreendedores também podem acessar os serviços de comunicação gratuitos, e estações de trabalho do Espaço de Criação. O programa é realizado pela Fábrica Cultural com patrocínio do Grupo Carrefour Brasil.