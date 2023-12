Acervo exclusivo de Gilberto Gil ficará sob guarda da ABL: 'um abrigo seguro'

Gilberto Gil. Crédito: Elias Dantas/Alô Alô Bahia

Ocupante da cadeira de número 20 da Academia Brasileira de Letras (ABL) desde abril de 2022, Gilberto Gil decidiu, ao lado da esposa, Flora Gil, guardar na instituição papéis e objetos que resgatam sua vida profissional, formando um acervo exclusivo.



"O acervo ganha um abrigo seguro, uma plataforma bem qualificada, porque é uma casa da palavra, da língua, e com um grau de acolhimento a esse tipo de material muito maior do que o de outros lugares. E é uma casa à qual eu me associei. Então, há uma ligação direta do ponto de vista do meu trabalho", afirmou o baiano, em entrevista ao jornal O Globo.

Muitos itens foram digitalizados enquanto estiveram sob guarda do Instituto Antonio Carlos Jobim, para a criação do museu virtual de Gil no Google Arts & Culture, em celebração aos 80 anos do artista. Apesar da digitalização, a ideia nunca foi disponibilizar tudo, mas produzir recortes temáticos.

"O mundo digital ainda não abriga os vários interesses e as várias formas de acesso que esse material representa", explica Gil, que acredita que este universo digital ainda é "muito novo, instável". De acordo com ele, ainda estamos na fase do aprendizado. "Eu tenho muita dificuldade de trabalhar com o mundo digital, por falta de um conhecimento, uma inteligência treinada para isso", conta.

"O digital é fundamental para quem está em outros lugares. Mas, para quem está no Rio, é incrível poder ver as coisas pessoalmente", destaca a jornalista Chris Fuscaldo, que comandou a equipe responsável pelo trabalho no museu do Google. Ela concorda com Gil que "o acervo em papel facilita a vida de muita gente".

A previsão exata de quando o material estará disponível para o público ainda não existe. De acordo com a arquivista Maria Oliveira, da ABL, ainda é necessária a adequação do material às normas da casa. Até lá, fica a expectativa de poder acompanhar, risco a risco, a construção de letras como a de "Toda Menina Baiana", que sofreu diversas modificações até a versão final. "As bonecas iam testando vários vestidos até virarem um ente artístico", brincou o compositor.