Acidente com caminhão: Coelba faz substituição de poste para restabelecer luz em padaria

O acidente com caminhão que bateu em um poste de energia e causou a morte de um homem na manhã desta sexta (25), na na Ladeira Bambuí, no bairro de São Caetano, deixou uma padaria sem serviço de energia desde o momento do ocorrido. A Neoenergia Coelba informou que sua equipe ainda está atuando para concluir a substituição do poste e normalizar o serviço na unidade.



Pela manhã, moradores chegaram a ficar sem energia, mas a empresa restabeleceu o serviço às 10h, exceto para a padaria em função do dano causado pelo caminhão.