COLISÃO

Acidente com ônibus de Jequié deixa 16 feridos na BR-116

Veículo levava pacientes para tratamento fora do domicilio e colidiu com dois outros veículos

Publicado em 8 de julho de 2024 às 17:00

Havia 24 passageiros viajando no ônibus no momento do acidente Crédito: Reprodução/TV Sudoeste

Um acidente com um ônibus de Jequié deixou 16 pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira (8). O veículo fazia o Transporte Fora do Domicílio (TFD) pertencente da prefeitura do município e colidiu com um caminhão e outro ônibus na BR-116, no trecho conhecido como "Reta da Coalhada", em Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá.

De acordo com a prefeitura da cidade, o acidente aconteceu na altura do km 645. Havia 24 passageiros viajando no ônibus. Dos 24 passageiros, 7 seguiram para o atendimento previamente programado, pois não tiveram ferimentos. Seis pacientes foram encaminhados para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, com ferimentos como fraturas, para avaliação e atendimento médico.

Dos feridos, na tarde desta segunda-feira, 10 já haviam recebido alta médica; um seguia em observação; dois internados; um na Unidade de Terapia Intensiva (UTI); um aguardando cirurgia; e o último paciente estava em atendimento na Sala Vermelha do Hospital Geral Prado Valadares.

Informações preliminares apontam que, por conta da lentidão de um caminhão pesado, formou-se uma fila de carros na via. O ônibus do Transporte Fora do Domicílio teria seguido a fila de veículos, com os faróis piscando em alerta. Um caminhão que vinha atrás não freou e colidiu com a traseira do ônibus. Com o impacto, o ônibus TFD avançou e colidiu na lateral traseira de um ônibus da empresa Guanabara.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pelo registro de acidentes na via, foi procurada, mas não houve retorno até a publicação.

Segundo acidente em menos de seis meses

Esse foi o segundo acidente envolvendo um Transporte Fora do Domicílio de Jequié. No dia 2 de fevereiro, mm micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Jequié sofreu um acidente durante a madrugada, na BR-324, no município de Candeias, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 23 pessoas estavam no veículo; 11 pessoas ficaram feridas.