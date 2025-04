SALVADOR

Acidente com quatro veículos deixa poste atravessado na pista do BRT

Colisão foi registrada na avenida Juracy Magalhães

Uma colisão envolvendo quatro veículos foi registrada na avenida Juracy Magalhães, em Salvador, no início da tarde desta quarta-feira (30). Durante o acidente, um poste foi atingido e caiu na pista exclusiva do BRT. >

Não há registro de feridos. O trânsito ficou congestionado nas proximidades do acidente, na altura do hospital Aliança, sentido Shopping da Bahia. Às 14h30, o poste já havia sido retirado da via. >